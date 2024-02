Negyedik hónapja ismert, hogy a főpolgármesteri hivatal úgy döntött, nincs ok elbontani a Népligeti felüljárót. Ezt még 2023. október 16-án jelentették be.

Máris megvan az év bénázása: szétverni volt pénz, visszaépíteni nincs – senki nem érti, mi történik a Népligeti felüljáróval (Fotó: Máté Krisztián/Mediaworks)

Azóta eltelt több mint egy negyedév, a korábban elrendet részleges lezárást azonban továbbra sem oldották fel. Mindez azt jelenti, hogy a Budapestre bevezető oldalon hiába van két sáv, változatlanul csak az egyiken lehet közlekedni, a másikon ugyanis terelés van érvényben.

Immáron 11 hónapja.

A városközpont felé vezető oldalon ugyanis még tavaly március 4-én zárták le a külső sávot körülbelül 200 méter hosszban a Pénzverde előtti résznél. Ez pedig a mai napig így van. Pedig eredetileg arról volt szó, hogy a korlátozás csak júliusig lesz érvényben, tehát négy hónapon keresztül. Ennek tehát lassan már a háromszorosa is letelik.

A helyzet tömegeket érinthet hátrányosan, hiszen a Népligeti felüljáró, illetve az alatta lévő kereszteződés Budapest egyik legforgalmasabb útszakasza. A becslések szerint az Üllői út és a Könyves Kálmán körút találkozása felett átívelő híd napi forgalma hozzávetőlegesen 15 ezer jármű irányonként. Vagyis 24 óra leforgása alatt a hídon mintegy 30 ezer jármű halad át. A zárás csak a befelé tartó közlekedést sújtja, így ennek a mennyiségnek nagyjából a fele szenvedheti el leginkább, hogy az egyik sáv kiesik a Népligeti felüljárón.

Miért van lezárva a Népligeti felüljáró?

A Népligeti felüljáró lezárására azért volt szükség, mert 2023 tavaszán megkezdődött az 1978-ban, tehát 45 éve átadott műtárgy állapotának részletes vizsgálata.

Az A-Híd Zrt. által folytatott, nettó 185 millió forintba kerülő felmérés

arra a kérdésre kereste a választ, hogy el kell-e bontani a Népligeti felüljárót, vagy sem. Ennek érdekében eltávolítottak két kiválasztott hossztartó gerendát és ezért zárták le a külső sávot. A felüljárónak ezen a szakaszán a burkolat, a szalagkorlát, a szegély és a dilatációk elbontása

A laboratóriumba szállított minták átfogó műszaki vizsgálatát és a bontás nyomán szabaddá vált szerkezeti elemek állapotának helyszíni ellenőrzését a cég megbízásából a szerződés keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakemberei végezték el.

Már ez a folyamatos jócskán elhúzódott, hiszen az előző nyárra be kellet volna fejezni. Ehhez képest viszont csak októberben derült ki a vizsgálat eredménye. Akkor Budapest vezetése azt jelentette be, hogy a vártnál pozitívabb eredménnyel zárult a felmérés, ezért a szakemberek megállapításaira támaszkodva a városvezetés azt javasolja, hogy a felüljárón olyan munkálatokat végezzenek el, amelyek révén az 2035-ig megmaradhat.

A munkálatok tervezése és engedélyeztetése 2024-ben, az élettartam-hosszabbító beruházás 2025-ben valósulhat meg, ha még lehet hinni az időpontoknak.

Miért nem állítják helyre az eredeti állapotot a Népligeti felüljárón?

A városháza döntését már akkor is sok kritika érte. Arra viszont aligha gondolt valaki, hogy az október óta eltelt idő kevésnek bizonyul ahhoz, hogy helyreállítsák az eredeti állapotokat a Népligeti felüljárón. Már pedig éppen ez történt és most az is kiderült, ennek mi az oka.

A Világgazdaság információja szerint a sávlezárás miatt lakossági megkeresés érkezett az ügyben illetékes fővárosi céghez, a Budapest Közúthoz. A társaság által adott válasz pedig lapunkhoz is eljutott. A január végi rövid tájékoztatóban az áll, hogy a Népligeti felüljáróból kiemelt vasbetongerendák visszapótlásáról még nem született döntés, de ez rövidesen meg fog történni.

Kiemelték, hogy ennek igen magas a költsége.

Ígéretet tettek rá, hogy amint megszületik a vonatkozó döntés, a Budapest Közút a végrehajtáshoz szükséges munkálatokat el fogja kezdeni. Csakhogy ennek az időpontját nem tudják meghatározni.

Magyarán a Népligeti felüljáró szétverésére még volt pénz, de a helyreállításra már nincs. Hogy erre miért nem rendeltek eleve forrást, az érthetetlen. Addig is, amíg nem lesz meg a szükséges finanszírozás, az arra járó napi 15 ezer jármű jól teszi, ha fokozott figyelemmel közlekedik.