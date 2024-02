Megkezdte működését február első napján a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH), amelynek élére Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök Lánczi Tamás politológust nevezte ki. A hivatal azzal a céllal jött létre, hogy óvja Magyarország politikai, gazdasági és kulturális önrendelkezését. Feladata, hogy felhívja a magyar társadalom és a politikai döntéshozók figyelmét a külföldi befolyásolási kísérletekre.

A Lánczi Tamás által vezetett hivatal vizsgálatokat folytathat le és javaslatokat tehet a jogalkotónak

Fotó: Bach Máté

Az új szervezet saját hatáskörben és más állami szervekkel együttműködve vizsgálatokat folytathat, ezek eredményét pedig a nyilvánosság elé tárja. A magyar szuverenitás védelme érdekében javaslatokat tehet a jogalkotónak.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Magyarország a globális átalakulások korszakában is saját maga dönthessen sorskérdéseiről.

Lánczi Tamás 1978. november 17-én született Budapesten. 2003-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán politológusként. Ezt követően óraadóként politológiát oktatott a Századvég Politikai Iskolában, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is. 2020-tól 2023 végéig a PROKON Politikatudományi Szakkollégium igazgatója volt.

2001-től egy éven keresztül a Miniszterelnöki Kabinet tagjaként dolgozott. 2002 és 2010 között a Fidesz országgyűlési frakciójának munkáját segítette. 2010-2011-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban a miniszter kabinetfőnöki feladatait látta el helyettes államtitkári rangban. Ezt követően hét éven át a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója volt. 2015-től a közelmúltig a Danube Business Consulting Ltd. ügyvezető igazgatói pozícióját töltötte be. 2017 és 2019 között a Figyelő hetilap főszerkesztőjeként dolgozott (amely jelenleg a Mediaworks tulajdonában van, ahogy a Világgazdaság is), majd a XXI. Század Intézet igazgatója volt. 2020-tól 2024 januárjáig az MTVA Online igazgatója, a 48 perc című közéleti műsor vezetője volt.