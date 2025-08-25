Rendkívüli felfedezés: középkori magyar kincset találtak egy lengyelországi erdőben

Egy fémdetektoros keresőkkel felszerelkezett csoport középkori érmékből álló kincset tárt fel a dél-lengyelországi Rába folyó mentén fekvő Bochnia közelében található erdőben. A Kr. u. 15. századból származó, ezüstérméket és ritka aranydukátokat tartalmazó, 600 érméből álló leletet egy kerámiaedényben találták meg – emeli ki az Origo.
A felfedezést azonnal jelentették a tarnówi regionális örökségvédelmi hivatalnak, amely a bochniai Fischer Múzeum régészeit bízta meg a lelet felkutatásának segítésére. A fazék és tartalmának megőrzése érdekében a kincs feltárása gondosan, ellenőrzött körülmények között zajlott le a krakkói AGH Egyetemen, Lengyelország egyik vezető műszaki intézményében.
A mikroásatás során összesen 592 ezüst Jagelló-dénárt, 26 félgroschent két méretben és négy aranydukátot találtak, amelyeket Luxemburgi Zsigmond (1387–1437) uralkodása alatt vertek, aki a Német–római Birodalom császára, valamint Magyarország és Csehország királya volt.
A szakemberek úgy vélik, hogy a lelet Bochnia kereskedelmi központi jelentőségét tükrözi a késő középkorban. A királyi sóbányák közelében fekvő város a Közép-Európára kiterjedő kereskedelmi hálózatoknak köszönhetően virágzott. A kincs egy kereskedő megtakarításait vagy a politikai nyugtalanságok idején elrejtett vésztartalékát képezhette.
Az érméken és a kerámiaedényen jelenleg a Stanislaw Fischer Múzeumban végzik a megfelelő kezelési eljárásokat. Stabilizálás után állandó kiállításon lesznek láthatók.
