Rendkívüli felfedezés: középkori magyar kincset találtak egy lengyelországi erdőben

Felbecsülhetetlen értéket képviselő középkori érmékre bukkantak egy lengyelországi erdőben. A felfedezésnek magyar vonatkozása is van, ugyanis a lelet a Jagelló-ház és Luxemburgi Zsigmond korából származik.
Világgazdaság
2025.08.25, 19:38

Egy fémdetektoros keresőkkel felszerelkezett csoport középkori érmékből álló kincset tárt fel a dél-lengyelországi Rába folyó mentén fekvő Bochnia közelében található erdőben. A Kr. u. 15. századból származó, ezüstérméket és ritka aranydukátokat tartalmazó, 600 érméből álló leletet egy kerámiaedényben találták meg – emeli ki az Origo.

Austro-hungarian,Empire,Or,The,Dual,Monarchy,Gold,Coins,-,Close, középkori érmék
Értékes, magyar vonatkozású, középkori érmék kerültek elő egy lengyelországi erdőben (képünk illusztráció) / Fotó: Bukhta Yurii / Shutterstock 

A Jagelló-ház és Luxemburgi Zsigmond korából származnak a középkori érmék

A felfedezést azonnal jelentették a tarnówi regionális örökségvédelmi hivatalnak, amely a bochniai Fischer Múzeum régészeit bízta meg a lelet felkutatásának segítésére. A fazék és tartalmának megőrzése érdekében a kincs feltárása gondosan, ellenőrzött körülmények között zajlott le a krakkói AGH Egyetemen, Lengyelország egyik vezető műszaki intézményében.

A mikroásatás során összesen 592 ezüst Jagelló-dénárt, 26 félgroschent két méretben és négy aranydukátot találtak, amelyeket Luxemburgi Zsigmond (1387–1437) uralkodása alatt vertek, aki a Német–római Birodalom császára, valamint Magyarország és Csehország királya volt.

image

A szakemberek úgy vélik, hogy a lelet Bochnia kereskedelmi központi jelentőségét tükrözi a késő középkorban. A királyi sóbányák közelében fekvő város a Közép-Európára kiterjedő kereskedelmi hálózatoknak köszönhetően virágzott. A kincs egy kereskedő megtakarításait vagy a politikai nyugtalanságok idején elrejtett vésztartalékát képezhette.

Az érméken és a kerámiaedényen jelenleg a Stanislaw Fischer Múzeumban végzik a megfelelő kezelési eljárásokat. Stabilizálás után állandó kiállításon lesznek láthatók.

Ha további hasonló felfedezésekről, illetve egy, a napokban Magyarországon talált különösen értékes leletről is szeretne olvasni, kattintson ide!

Mozaik

Mozaik
2149 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

