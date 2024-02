Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, szerdán kezdődik és két napig tart a kormánypártok kihelyezett frakcióülése. A pontos dátum február 21-22., a helyszín pedig Balatonalmádi.

Sorsdöntő ülésre készül a Fidesz-KDNP: kiderül, ki lesz Magyarország új köztársasági elnöke (Kocsis Máté/Facebook)

Az, hogy a Fidesz-KDNP most összeül, abban nincs semmi rendkívüli. Szokás, hogy a parlamenti ülésszak kezdete előtt tanácskozást tartanak és kijelölik a főbb irányokat a soron következő politikai szezonra. A tavaszi ciklus az országgyűlésben február 26-án, jövő héten hétfőn veszi kezdetét. Így időszerű összehívni a frakciókat.

Zártkörű beszédre készül Orbán Viktor

Legutóbb tavaly szeptember 20-21. között tartottak kihelyezett frakcióülést, akkor Esztergomban. Fontos döntések születtek: három évre újraválasztották Kocsis Mátét a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetőjének, aki 2018. május 3-tól tölti be ezt a pozíciót.

Ugyanakkor a kormánypárti frakciótalálkozók legfontosabb napirendje a kormányfői felszólalás, amelyet zártkörben tesz meg és rendszerint megnevezi a következő időszak tétjét. Orbán Viktor ezekben a napokban számos nagy horderejű beszédet tartott, illetve tart. Előző szombaton Novák Katalin államfő lemondása miatt zaklatott belpolitikai helyzetben tartotta meg évértékelőjét, szerdán este frissen érkezve a kormányülésről helyzetértékelést ad a fideszes és kereszténydemokrata képviselőtársainak, majd hétfőn várhatóan napirend előtt szólal fel a parlamentben.

Az évértékelőn elhangzottak már ismertek, és bár a most következő, a frakció előtt tartandó még várat magára, azért már látszik, mi adhatja majd a gerincét. Azt Kocsis Máté Facebook-bejegyzéséből tudjuk, hogy a kormánypárti tanácskozás a miniszterelnök felszólalásával kezdődik meg szerda este, utána pedig csütörtökön minisztereket, EP-képviselőket és államtitkárokat is meghallgatnak.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a zárt ajtók mögött elmondott miniszterelnöki beszéd jellemzően irányt ad a frakcióknak az elkövetkező parlamenti munkát érintően. A kiszivárgott hírek szerint tavaly arra hívta fel a képviselők figyelmét, Magyarországot térdre akarják kényszeríteni ellenfelei, akik elvennék hazánk szuverenitását. A szuverenitás változatlanul kiemelt téma, ebben azóta lényegi fejlemények is beálltak, így például februártól felállt a Szuverenitási Hivatal Lánczi Tamás vezetésével.

De arra is kitért, hogy a globalistáknak az Európai Bizottság és az amerikai elnök kell, az oda vezető úton pedig Magyarország a tüske a köröm alatt. Orbán Viktor szerint ennek az az oka, hogy

Európában Magyarország a legszabadabb ország.

Van kerítés a határon, nincs bevándorlás, van helyette családpolitika. Nincs genderideológia az iskolákban, nem szállítunk fegyvert Ukrajnába, nem akarunk belekeveredni a háborúba – sorolta akkor.

Milyen döntésekre készül a Fidesz a parlamentben?

Ezekben nincs változás, azonban több forró téma is napirendre került. A legégetőbb kérdés az új államfőjelölt személyéről szóló frakciódöntés meghozatala. Ennek fontosságát jó mutatja, hogy Orbán Viktor már az évértékelőn is egyértelműen fogalmazott erről.

A kormányfő egyenesen sürgető feladatnak nevezte az új köztársasági elnök megválasztását. Azt kérte az országgyűlés kormánypárti frakcióitól, hogy Novák Katalin köztársasági elnök távozásának napján – ez hivatalosan február 26. – indítsák el az új elnök megválasztásához vezető eljárást. Mindezt azzal a kéréssel egészítette ki, hogy az átmeneti időszakot szorítsák minimálisra, ahogy az "egy nagy és erős kormányzó párthoz illik". Ennek megfelelően a balatoni frakcióülés kiemelt napirendi pontjai között fog szerepelni az új államfőjelölt megnevezése. Ha minden terv szerint alakul, márciusban már hivatalba is léphet Magyarország hetedik köztársasági elnöke.

Ezen kívül a kormánypártok hangsúlyosan foglalkozhatnak majd az európai parlamenti és helyi önkormányzati választásokra való felkészüléssel, valamint az új gyermekvédelmi törvénycsomag elemeivel is, amelyek a tavaszi ülésszak egyik leglényegibb törvényalkotásának ígérkezik. Úgy tűnik, nyugvó pontra jutott a svéd NATO-csatlakozás ügye is, a kormánypárti frakció kész megszavazni a ratifikálást. Ugyanakkor ennek végső simításai még bizonyára előkerülnek Balatonalmádiban is.