Az orosz–ukrán háborút ígérete szerint 24 óra leforgása alatt lezáró exelnök szombaton meggyőző fölénnyel legyőzte Nikki Haley-t, Dél-Karolina korábbi kormányzóját az állam republikánus előválasztásán. Azaz Haley-t hazai pályán ütötte ki, lévén egyedüliként a porondon maradt politikai riválisa hajdan Dél-Karolinában született.

Trump ajtót mutat egyedül maradt riválisának. Fotó: AFP

Hírügynökségi jelentések szerint 59,5-39,5-40 százalékos arányban nyert Trump, ezzel, úgy tűnik, az üstökösként indult Haley pályája hamar földet ért. Trump szövetségesei nem véletlenül azt forszírozzák, hogy Haley vessen véget ennek a hercehurcának, méltósággal vonuljon vissza, bejelentve vereségét. Ezzel rengeteg kampánypénzt is megspórolhatna mindkét oldalon.

Haley azonban inkább állva akar meghalni, jelezte, nem hajlandó kiszállni a versenyből, és ragaszkodik ahhoz, hogy legalább a március 5-i „szuperkeddig” harcolni fog,

amikor is a republikánusok 15 államban és egy amerikai területen adják le a voksukat – írja a Reuters.

Nagy számban vannak olyan szavazók a republikánus előválasztásainkon, akik azt mondják, hogy alternatívát akarnak Trumppal szemben, ezt jelzi a rám leadott 40 százaléknyi szavazat is

– hangsúlyozta a volt kormányzó.

A szombati voksolást megelőzően a közvélemény-kutatások Trump átlagosan 27,6 százalékpontos előnyét jelezték. Ebből most faragott valamennyit Haley, de Trump így is 5:0-ra vezet, hiszen valamennyi eddigi republikánus előválasztást hozta – Iowában, New Hampshire-ben, Nevadában, az Egyesült Államok Virgin-szigetein és most Haley szűk pátriájában is felülkerekedett egyedül maradt ellenfelén.

Itt még öten indultak Trump ellen (Haley-vel együtt), az amerikai exelnök nem állt le vitatkozni pártbéli ellenfeleivel.

Fotó: Mandel Ngan / AFP

Trumpra jellemző, hogy a Dél-Karolina fővárosában, Columbiában tartott győzelmi beszédében ki sem ejtette a száján Haley nevét. Nem véletlenül. Az elmúlt napokban Haley határozottan és személyében támadta Trumpot, mentális képességeit megkérdőjelezte, megjegyezve azt is, hogy Joe Biden ellen nincs reális esélye – ha egyáltalán eljut odáig, az ellene folyó perek tömegét látva.

Trumpnak sűrű hétvégéje volt: előtte a konzervatívok szellemi műhelyeként ismert CPAC konferencián is beszédet mondott Washingtonban. Ott ezúttal helyesen, nem török, hanem magyar miniszterelnökként

méltatta Orbán Viktort, kemény, okos srácként emlegetve,

visszautalva Orbán múlt szombati évértékelőjére, amelynek során a kormányfő abbeli meggyőződésének adott hangot, hogy Trump győzelme a béke záloga Kelet-Európában.