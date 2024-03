Putyint Afrika messiásává avatja a megsemmisítő éghajlatváltozás Semmi sincs ingyen – szól a régi alapigazság, amely most is, az afrikai országok és Oroszország viszonyrendszerét vizsgálva is megerősítést nyer. Oroszország ugyanis ingyen oszt szét gabonát az élelmiszerhiánnyal küzdő országoknak, és cserébe értékes politikai támogatást kap – pontosan abban az időben, amikor az európai országok és az Egyesült Államok hátat fordít neki.