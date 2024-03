Nem indul a következő brit választáson Theresa May volt brit miniszterelnök – derül ki a politikus pénteki közleményéből. May 27 éves parlamenti pályafutása után azzal indokolta visszavonulását, hogy szeretne a szívének fontos ügyekkel foglalkozni, például a Modern rabszolgaság és emberkereskedelem globális bizottsága keretében végett munkájára összpontosítani.

Fotó: AFP

A 67 éves politikus közleményében arról is írt, hogy miután lemondott 2019-ben a miniszterelnöki tisztségéről, élvezte a képviselői munkát, de a további ügyek egyre több idejét kötötték le, ezért nem tudja folytatni képviselői tevékenységét.

May tavaly októberben indította útjára rabszolgaság és emberkereskedelem elleni bizottságát, amit a brit és bahreini kormány is támogat. A brit parlamentbe először 1997-ben választották képviselőnek és

2010 és 2016 között belügyminiszterként szolgált David Cameron kormányában, majd ő váltotta Cameront a kormány élén a Brexit népszavazás-után.

Miniszterelnöki tevékenységét is a Brexittel kapcsolatos viták határozták meg, és a 2017-es előrehozott választáson a parlamenti többséget is elvesztette, de az északír unionista DUP segítségével kormányon tudott maradni – idézi fel a The Guardian.

A Brexitről kötött megállapodását ellenző párttársai bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek ellen, és bár azt túlélte, bejelentette lemondását, de továbbra is parlamenti képviselő maradt. Az idei választáson azonban már nem indul újra.