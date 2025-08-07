Most jelentették be, de már a maffiától féltik a 14 milliárd eurós hidat

Miként arról lapunk beszámolt, megépülhet a Szicília szigetét az olasz szárazfölddel összekötő híd, mely elkészülte utána világ valaha volt legnagyobb függő szerkezete lesz. Az olasz kormány gazdasági és fejlesztési programbizottsága (Cipess) hivatalosan is elfogadta a nagyszabású infrastrukturális projekt végleges tervét.
A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette kabinet stratégiai jelentőségűnek minősítette az építkezést, amely évtizedek óta terítéken van, de csak most válik valósággá a valójában történelmi múltra visszatekintő álom. Az Origo a bejelentés kapcsán készített összeállításában arról ír, hogy az olasz kormány közben felkészül arra is, hogy megvédje a messinai híd felépítésének folyamatát a szervezett bűnözői csoportoktól.
Matteo Salvini olasz infrastrukturális és közlekedési miniszter, a Liga kormánypárt vezetője a bejelentést követően azt mondta: a Cipess döntését kiindulási pontnak tartja a munkák elindításához. Közlése szerint az építkezési munkák akár már október előtt megkezdődhetnek, mivel a Cipesst követően már csak a számvevőszéknek kell rábólintania a projektre.
A projektnek ugyanakkor vannak kritikusai is. Több környezetvédelmi szervezet tiltakozott a tervek megvalósítása ellen, mások pedig attól tartanak, hogy az olasz hagyományos maffiaszervezetek is beférkőzhetnek a projekt megvalósításába, ami számos kockázatot hordozhat. Ezzel kapcsolatban Matteo Salvini egyértelműen fogalmazott: a kormányzat tisztában van a projekt bűnügyi fenyegetettségével, és szorosan, teljes szigorral figyelemmel kísérik a munkálatok haladását.
„A teljes beszállítói láncot monitoroznunk kell, hogy biztosítsuk a bűnözők elleni védettségét”
– idézi az Origo a minisztert külföldi híradások alapján.
Salvini kijelentette: ha észlelik, hogy a maffia beszivárgott a hídépítésibe, lefújják a projektet.
További részletek a híd építése kapcsán jelentkező kihívásokról az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.