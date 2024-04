Az Irán Izrael elleni támadása után bejelentett uniós szankciók sajnálatosak, hiszen az ország csupán önvédelemből lépett fel – fogalmazott Hoszein Amirabdollahián iráni külügyminiszter.

Az EU már több büntetőintézkedést vezetett be Irán ellen / Fotó: Anadolu via AFP

Irán több mint 300 drónnal és rakétával támadta meg Izraelt, Teherán állítása szerint az akciót megtorlásként szánták a damaszkuszi nagykövetségük elleni támadás miatt. Hétfőn az EU külügyminiszterei elvben megállapodtak az Iránnal szembeni szankciók kiterjesztésében.

Sajnálatos látni, hogy az EU gyorsan úgy döntött, hogy újabb jogellenes korlátozásokat alkalmaz Iránnal szemben,

csak azért, mert Irán élt az önvédelemhez való jogával Izrael agressziójával szemben” – írta Amirabdollahián az X-en.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az EU már több büntetőintézkedést vezetett be Irán ellen a tömegpusztító fegyverek terjesztése, az emberi jogok megsértése és drónok Oroszországnak történő szállítása miatt. Több uniós ország azonban most a drónokkal kapcsolatos szankciórendszer kiterjesztését szorgalmazta, hogy az kiterjedjen a rakétákra és a közvetítő erőknek történő átadásra is.