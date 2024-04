Az Egyesült Királyságban véget vetnek a gyenge jelszavak korának: egy új törvény értelmében minden okoseszköznek meg kell felelnie a minimális biztonsági előírásoknak. Tehát nem lehet többé olyan népszerű, könnyű jelszavakat használni, mint az „admin” vagy az „12345” és társaik.

Viszlát „12345” és „admin”: a britek betiltják a gyenge jelszavak használatát / Fotó: Northfoto

A Tudományos, Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint hétfőn életbe is lépnek azok a szabályok, melyek növelni szeretnék a fogyasztok védelmét a hekkelésekkel és kibertámadásokkal szemben. Többek között a telefonok, tévék és okosajtócsengők gyártóit most már törvényi kötelezettség terheli, hogy megvédjék az internetre csatlakozó eszközöket a kiberbűnözők általi hozzáféréstől, és a felhasználókat az általános jelszavak megváltoztatására kérik – írja a The Guardian.

A gyártóknak közzé kell tenniük az elérhetőségeket, hogy a hibákat és problémákat jelenteni lehessen, és átláthatónak kell lenniük a biztonsági frissítések időzítését illetően.

Jonathan Berry tudományos és technológiai miniszter azt mondta, hogy „ahogy a mindennapi élet egyre inkább függ a csatlakoztatott eszközöktől, az internet által generált fenyegetések megsokszorozódnak és még nagyobbak lesznek”. A miniszter szerint mától a fogyasztók nyugodtabbak lesznek, hogy okoseszközeiket jobban védik a kiberbűnözők elől. Berry szerint az Egyesült Királyság elkötelezett amellett, hogy náluk legyen a legbiztonságosabb az online élet.

A kibertámadások nagy veszélyt jelentenek a modern világban és nemcsak magánszemélyek, hanem országok kormányai is visszaélhetnek a gyenge kibervédelemmel. Egy kínai hackercégtől kiszivárgott információk szerint Peking más országok kormányai, nemzetközi szervezetek és saját kisebbségei után is kémkedik. A kínai vezetés orbitális összegeket költ mások lehallgatására, legyenek azok magánszemélyek, vállalatok vagy éppen nem baráti kormányok.