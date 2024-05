Kicsoda Robert Fico, a nagy túlélő, akin még a golyó sem fog?

Ahogyan az körbejár a világsajtóban, szerda délután Robert Fico szlovák miniszterelnököt a Pozsonytól mintegy 150 kilométerre északkeletre fekvő Handlovában a kormányülés után lelőtték. Bár sokáig úgy tűnt, hogy ezt a csatát elveszti a nagy túlélő hírében álló idén 60 éves politikus, a több mint órán át tartó műtét az eddigi hírek szerint sikeres volt, így megvan az esélye annak, hogy visszatérjen. Ma a nyugati sajtó leginkább Amerika- és Brüsszel-ellenes, valamint oroszbarátként tartja számon, azonban a pályafutása meglehetősen kacskaringós.

Munkáscsaládból származik, tagja volt a kommunista pártnak

A munkáscsaládban született Fico 1986-ban szerzett jogi diplomát, és csatlakozott az akkor uralkodó kommunista párthoz. A kommunista uralom 1989-es bukása után jogászként dolgozott, parlamenti mandátumot nyert az átkeresztelt Kommunista Párt alatt, valamint Szlovákiát képviselte az Emberi Jogok Európai Bíróságán.

Fico 1999 óta vezeti a SMER-Szociáldemokrácia pártot, amit azzal a céllal alapított, szembeszálljon az akkori jobbközép Dzurinda-kormánnyal. A liberális gazdasági reformokkal kapcsolatos társadalmi elégedetlenség aztán 2006-ban választási győzelemre fordította. Az akkori kormányzására azonban több súlyos ügy is rányomta a bélyegét, amelyek mélypontra juttatták a magyar–szlovák kapcsolatokat:

ekkor érte brutális támadás a DAC stadionjában a magyar szurkolókat,

verték meg Malina Hedviget szélsőségesek,

nem engedték be Szlovákia területére Sólyom László köztársasági elnököt,

de szintén ekkor tiltották be a felvidéki magyarok számára a kettős állampolgárság intézményét.

Az akkori szlovák–magyar kapcsolatokat az sem könnyítette meg, hogy Fico kormányának tagja volt az a Jan Slota, aki leginkább magyarellenes nézeteiről volt híres. Ő volt az politikus, aki nemes egyszerűséggel kócos asszonynak nevezte a hivatalban lévő magyar külügyminisztert, Göncz Kingát, illetve lebohócozta Szent Istvánt.

Bár a sorozatos botrányok után a 2010-es választást így is megnyerte Fico, nem sikerült kormányt alakítania, így búcsúznia kellett a kormányrúdtól. De csak ideiglenesen: 2012-ben újra megválasztották, sőt, akkor az ország történetében egyedülálló módon sikerült a SMER-nek abszolút többséget szereznie. Ekkor már nyoma sem volt a korábbi magyarellenes kirohanásoknak, Orbán Viktor-vezette magyar kormánnyal pedig hamar megtalálta a közös hangot. A 2015-ös migrációs hullám egy nevezőre hozta a visegrádi országokat, ez is hozzájárult Fico 2016-os újabb választási győzelméhez. Orbán Viktorhoz hasonlóan szintén kiállt a határok védelme mellett, amit a választók is honoráltak.

Vesztegetéssel vádolták, a járvány idején a maszkok és az oltások ellen emelt szót

Fico politikai pályafutása 2018-ban úgy tűnt, hogy véget ér, amikor egy magas szintű vesztegetés ügyében nyomozó Jan Kuciak újságírót és menyasszonyát, Martina Kusnirovát egy bérgyilkos megölte.

Az eset tömeges tiltakozást váltott ki, aminek hatására Fico kénytelen volt lemondani. A SMER a 2020-as választásokon el is veszítette hatalmát a korrupció felszámolását ígérő pártoktól, a pár pedig lényegében szétesett. A 10 százalék alatti közvélemény-kutatási eredményekkel Fico egyszer megpróbálta kezelni a választók félelmeit a koronavírus-járvány idején, amikor határozottan elítélte a kormány egészségügyi intézkedéseit.

„Ő lett a maszk- és védőoltás-ellenes mozgalom legjelentősebb politikai képviselője” – mondta Grigorij Meseznikov politikai elemző a Reutersnek.

Fico visszautasította a vesztegetési vádakat is, amelyek politikai karrierje során végig nyomták pártját. 2022-ben bűnszövetség elkövetésével vádolták meg, amiért a rendőrségi és adóügyi információkat politikai ellenségek céljára használta fel.

A „Putyin-hívő”, aki támogatja Ukrajna uniós csatlakozását

„A Putyin-hívő és volt szlovák kormányfő 30 éves pályafutása során megmutatta, hogy kész meggondolni magát, a közvéleménytől vagy az aktuális politikai valóságtól függően” – így jellemezte a Reuters a tavaly szeptemberi sokadik visszatérése után a politikust. Hogy ezeket a jelzőket a nyugati sajtótól megkapta, az annak is köszönhető, hogy többször kemény szavakkal illette a Nyugatot a szankciók és Ukrajnát a háború kapcsán, sőt, bejelentette, hogy leállítja a fegyverszállításokat.

A nyugati média azóta is oroszbarátként jellemzi a politikust, amin még az a tény sem változtatott, hogy Fico kiállt a legutóbbi Ukrajna uniós csatlakozása mellett.

„Szlovákia azt kívánja, hogy Ukrajna mielőbb csatlakozzon az Európai Unióhoz, mert az európai uniós tagság az ország kilátásai, az ország fejlődése és minden új fejlődése érdekében áll”, mondta még egy hónappal ezelőtt, április elején Nagymihályban tartott közös szlovák–ukrán kormányülés után.

Fico pedig mindig képes meglepetésekre. Michal Vasecka szociológus, a pozsonyi politikai intézet munkatársa pedig az nyilatkozta róla:

Fico energiacentrikus, messze a legjobb Szlovákiában, jelenleg nincs megfelelője. Mindig követi a közvélemény-kutatásokat, érti, mi történik.

Kritizálta a Nyugatot, bírálta a szankciókat, akárcsak Orbán

Elemzők arra is felhívták a figyelmet, hogy több szempontból is hasonlít Orbán Viktor magyar miniszterelnökre, aki fontos szövetségest nyert az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárást szorgalmazók táborában.

„Orbán Viktort azon európai politikusok közé soroljuk, akik nem félnek nyíltan megvédeni Magyarországot és a magyar emberek érdekeit” – mondta Fico a Reutersnek a múlt hónapban. A kormányfő bírálta Zuzana Caputovát, Szlovákia liberális elnökét, aki a múlt hónapban beperelte, mert hazugságokat terjesztett róla. Fico a kampány során azt mondta, hogy bizonyos civil szervezetek és politikájának ellenzői Soros György amerikai pénzember utasításait követik.