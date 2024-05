Orbán Viktor: Magyarországon nincs napirenden a sorkatonaság visszavezetése

Volt egy gondolat 30 évvel ezelőtt, ami úgy hangzott, hogy miután Európában sikerült békét teremteni, a NATO-nak nincs rivális ereje, ezért az az állandó készenlét, amit a sorkatonaságon keresztül valósult meg, többé nem szükséges – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. A kormányfő szerint ehelyett a a hivatásos katonaságra épült Európa hadereje, „ők a legjobb embereink”, akik a legfelkészültebbek, és hajlandók arra, hogy áldozatot hozzanak a haza védelmében. Szerinte ez volt az alapkoncepció, most azonban, háború van Európában, ez kérdőjeleződött meg.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Hangsúlyozta, nem szükséges visszaállítani a sorkatonságot, van elég eszköz arra, hogy a fiatalokat közelebb vigyék a hadsereghez. A probléma, hogy olyan összefüggésben is beszélnek a sorkatonaság visszavezetéséről Európában, mint ami uniós kötelezettség lenne, ez a miniszterelnök szerint elfogadhatatlan.

Magyarországon nincs napirenden a sorkatonaság visszavezetése, szögezte le.

Európában ugyanakkor valamilyen összeurópai szinten szerenték ezt kezelni, hazánk ezt nem támogatja.

A miniszterelnök szerint riasztó, ha visszaemlékezünk, hogy mi történt egy hete, két hete.

Minden héten közelebb vagyunk a háborúhoz, minden héten történik valami

– fogalmazott, hozzátéve, hogy európai csapatok már jelen vannak Ukrajnában, új minőséget lát abban, hogy a franciák vállalják, hogy Ukrajna területére képeznének ki katonákat. Az is riasztó szerint, hogy a fegyvereket nem csak önvédelemre használhatják, hanem támadhatják majd az oroszokat is.

Szerinte ebből majd kibontakozik egy nagy vita, hogy miképp is működik. Kérdés, hogy mennyiben ukrán az a fegyver, ami Oroszország felé bemegy. Úgy látja, hogy ezzel is a bevonódás újabb lépését teszi meg a NATO.

Hangsúlyozta, hogy jól kell tudni bemérni a szemben álló felek szándékát. Független attól, hogy ki mit gondol az oroszokról, róluk tudni, hogy ők azt mondják, hogy azért támadták meg Ukrajnát, mert be akart lépni a NATO-ba. Az oroszok be is jelentették, hogy addig mennek Ukrajnában, amíg nem tudnak belőni Oroszország területére. Szerinte ezért minél jobb fegyverekkel lövik az ukránok az oroszokat, annál tovább fognak menni. Tehát ezzel közelebb hozzuk magunkhoz is az oroszokat.

A miniszterelnök szerint a háborúba való besodródásnak több fázisa van: a beszéd, amin már túl vagyunk, illetve a végső soron a pusztítás.

Ők is épelméjű emberek

– mondta az európai és amerikai politikusokról, szerinte a földrajzi távolságnak van szerepe az eltérő gondolkodásban. Azt gondolják, hogy a tényleges kockázattól messzebb vannak, az ő biztonságérzetük nagyobb, mint a magyaroké és ők már nyertek háborút.

A kormányfő szerint ezért is vélekednek másképp, mert ők le akarják győzni Oroszországot, katonai sikert akarnak elérni, bármi áron.

A miniszterelnök szerint mind a Tisza, mind a Horthy korszakban úgy kényszerítették bele Magyarországot a háborúba, se az első, se a második világháborúban nem akartunk részt venni. A kormányfő fellapozta Horthy és Hitler közötti levelezést, amiből világosan kiderül, hogy óriási nyomást alatt volt Magyarország abban az időszakban.

Én nem állítom, hogy amit most elszenvedünk, az elérné ezt a szintet, de efelé haladunk

– mondta, hozzátéve, hogy folyamatosan nő a nyomás rajta az uniós vitákon, a kérdés csak az, hogy ebben a kérdésben egységes-e Magyarország és ki merjük-e mondani, hogy nem akarunk meghalni Ukrajnáért. Szerinte lehet erre mindenfajta háborúpárti kritikákat mondani, ő ezeket vállalja, számára a legfontosabb a magyar érdek. „Ezt a háborút a magyaroknak nem szabad elszenvedniük, ezt a vitát vállalom, ha ez az álláspont Brüsszelben nem is népszerű”, mondta.

A kormányfő szerint a egy védelmi szövetség, nem arra hozták létre, hogy egy olyan missziót szervezzenek, amivel világháborús veszélyt váltsanak ki.

Ebben kéri a magyarok támogatását is a miniszterelnök, hogy ellenállhasson. A kormányfő szerint ki kell mondani, hogy a háború és a béke között egyensúlyozunk, annak ellenére, hogy nagyon sokan azt állítják, hogy nincsen háborús veszély. Emellett világossá kell tenni és el kell mondani, hogy aki úgy beszél, mint egy háborúpárti és katonákat akar küldeni, az háborúpárti. Ez igaz a magyar baloldalra és az európai politikusokra.

A kormányfő szerint az Európát alapító atyákra kell hagyatkozni, akik azt mondták, hogy Európa nem bír ki még egy háborút, „ez egy béke projekt”. Szerinte zsákszámra öntik a pénzt a háborúba, és ahelyett, hogy Európát fejlesztenék vele, elküldik, elégetik, tette hozzá.

„A háború egy olyan szörny, amit állandóan etetni kell”, mondta.

Ugyanakkor van egy békepárti európai közvélemény, ezért egy jó európai választással le kell téríteni az európai politikusokat a háború ösvényéről.

A kormányfő szerint minden háború kezdeti szakasza egy morális álláspont kialakításával vette kezdetét, és ahogy telt az idő és kiderült, hogy a háború nem megoldás, úgy tolódott el a háborúpártiak álláspontja a béke felé.

Ennek a háborúnak nincs a harctéren megoldása, aki meg akarja nyerni, az világháborút akar kirobbantani, ezt spóroljuk meg

– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, ha visszanézünk később majd erre a választásra, akkor lehet azt fogjuk mondani, hogy ez volt egy nagy háború kezdete. Szerinte minden háború vezetői döntés eredménye, ha a vezetők úgy döntenek, hogy a béke fontosabb, mint a háború, akkor béke lesz. „Rá kell szorítani a vezetőket arra, hogy béke fel induljanak, ennek eszköze a választás. El kell zavarni a háborúpárti képviselőket, ez a választás tétje”, hangsúlyozta a miniszterelnök.