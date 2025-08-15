Deviza
Donald Trump
alaszka
Trump-Putyin-találkozó
vlagyimir putyin
csúcstalálkozó

Mint egy király: úgy fogadják Putyint Alaszkában – leterítették a vörös szőnyeget az orosz elnök elé — Trumpra vár Zelenszkij

Donald Trump tisztelettel szeretné üdvözölni az alaszkai Anchorage városban az orosz vezetőt. Soha nem látott biztonsági intézkedések az alaszkai nagyvárosban.
VG
2025.08.15, 13:44
Frissítve: 2025.08.15, 14:05

Két magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő szerint Trump várhatóan vörös szőnyeget terít Vlagyimir Putyin orosz elnök számára az Elmendorf-Richardson közös bázison. A biztonsági hálózat erősítésén már dolgoznak — számolt be az NBC. 

orosz-ukrán, biztonság, putyin,trump, háború Anchorage katonai bázis Alaszka
A biztonsági fal lábánál már megjelentek az első tüntetők / Fotó: Anadolu via AFP

Biztonság és tisztelet

Ahogy korábban megírtuk, páratlan biztonsági intézkedéseken dolgoznak a Joint Base Elmendorf-Richardson katonai bázison, amely a térség legnagyobb ilyen létesítménye. Azért erre a helyszínre esett a választás, mert a megerősített kapukkal és közvetlen katonai támogatással ideális terepet kínál a magas szintű biztonsági intézkedésekhez. Mivel a bázis aktív katonai terület, a nyilvánosság elől teljesen elzárt, így a civil forgalmat nem kell elirányítani, valamint nem kell távol tartani a kíváncsiskodó turistákat sem.

Trump–Putyin-találkozó: kiszivárogtak a titkos részletek, így őrzik a két elnököt – farkasszemet néznek az amerikai és az orosz ügynökök

Még semmi sincsen kőbe vésve

Az amerikai informátorok hangsúlyozták, hogy a találkozó pontos részletei és színpadi részletei még kidolgozás alatt állnak. Szerintük csütörtök este még nem lett volna várható, hogy Trump a találkozó előtt felhívja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt vagy az európai vezetőket. 

Az azonban nem világos, hogy ez megváltozhat-e a Washingtonból Anchorage-ba, Alaszka államba tartó 7 órás repülés során.

A helyiek ellenállása

Már péntek reggel több száz ember gyűlt össze egy Ukrajna-párti tüntetésen a tárgyalások helyszínének kapuinál — jelenti a Politico.  A tüntetők szándékosan Putyin érkezése előtt érkeztek ukrán nemzeti színekbe öltözve és hatalmas ukrán zászlókat lobogtatva. Kijev-párti szlogeneket skandálnak és azt követelik, hogy Oroszország adja vissza a háborús övezetből elrabolt 20 000 ukrán gyermeket. A tüntetők azt is sérelmezték, hogy az Egyesült Államok elnöke Putyint amerikai földre, Alaszkába hívta meg találkozóra, amely 1867-ben még orosz terület volt, mielőtt eladták Amerikának.

Tüntetés tört ki Alaszkában, így várják Putyint a történelmi csúcsra – videó

