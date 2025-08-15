Riasztást adott ki a magyar hatóság: mikrobiológiai szennyezést találtak a sajtoknál – azonnali termékvisszahívás

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria Monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban, emiatt a termékvisszahívás indokolt. A termékekből Magyarországra is érkezett.

Több fertőzött sajtot is érint a termékvisszahívás / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a pénteki közleménye szerint azonnal, késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Ezekre a sajtokra vonatkozik a termékvisszahívás

1. Termék: Buche Chevre La Belle Du Bocage 1 kilogramm

Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25

C5154101; 25.07.25

C5168109; 01.08.25

2. Termék: Camembert

Márka: Everyday

Kiszerelés: 250 g

MMI: 2025.08.13.

3. Termék: Cam.Pere Alexandre *Bite Bois* 240 gramm X12

Tételszám: C5155106

MMI: 24/07/2025

A termékvisszahívás oka mindegyik termék esetében mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes)

Az NKFH közleményében ismertette, hogy a Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.

A fogyasztóvédelem arra kér mindenkit, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!