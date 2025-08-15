Soros György döntött: a leggazdagabb magyart választotta – rengeteg pénzt fektetett be

Közzétették negyedéves portfólióikat az amerikai fedezeti alapok és befektetési cégek. A 13F-beadványokból kiderül, hogy milyen részvényekben látnak nagy potenciált a legnagyobb guruk, köztük olyan veterán befektetők, mint Soros György vagy Warren Buffett.

Soros György alapja bevásárolt az Interactive Brokers részvényeiből / Fotó: AFP

A budapesti születésű, 95. születésnapját a héten ünneplő Soros György alapja, a Soros Fund Management 52 vállalatban vett fel újonnan pozíciókat április és június között. Ezek közül kiemelkedik

a Brown & Brown biztosító, melynek papírjaiból 110 millió dollár értékben tárazott be a magyar származású spekuláns.

A catering szolgáltatásokat nyújtó Aramak részvényeiből 65 millió dollárnyit markolt fel Soros,

és a Circle Internet Groupban is 55 millió dollár értékű részesedést szerzett.

Soros György lát fantáziát az Interactive Brokers részvényeiben

A Soros Fund Management az új szerzemények mellett tovább növelte kitettségét 48 vállalatban. A legnagyobb tételben az Interactive Brokers részvényeiből vásárolt be, majdnem megháromszorozta kitettségét a leggazdagabb magyar, Thomas Peterffy diszkontbróker cégében. Soros az újabb, 1,4 millió darab IBKR-részvény megszerzésével már 124 millió dolláros kitettséggel rendelkezett a vállalatban június végén.

A technológiai óriás Nvidia papírjaiban is nagy fantáziát lát Soros az utóbbi időszakban mutatott elképesztő ralit követően is. A csipgyártó 482 ezer részvényét vásárolta meg a második negyedévben az alap, amely az időszak végén 85 millió dolláros pozícióval rendelkezett az Nvidiában.

Az aktív kereskedőként ismert Soros alapja 73 vállalatból szállt ki teljesen, a legnagyobb vesztes a gyógyszeripari óriás AstraZeneca volt, melynek 2,7 millió darabos részvénycsomagját adta el. A Soros Found Management ezzel pérhuzamosan teljesen leépítette portfóliójának közel 2 százalékát adó American Electic Power-kitettségét.

A veterán spekuláns összesen 172 részvényt tartott portfóliójában az év felénél, melynek legnagyobb, 5,48 százalékos szeletét a Smurfit WestRock tette ki. A második legnagyobb, 2,38 százalékos súllyal a GFL Environmental szerepelt a kosárban, míg a harmadik legnagyobb pozíciót, a teljes befektetés 2,1 százalékát az Interactive Brokers adta.