Válságstábot állítottak fel Oroszországban: felrobbant egy lőporüzem – tucatnyian rekedek a romok alatt

Öt ember életét vesztette egy robbanás következtében, amely az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében történt – közölték a helyi hatóságok.

Válságstábot állítottak fel Oroszországban / Fotó: Al.geba / Shutterstock (illusztráció)

A sérültek számát még nem véglegesítették. Az első jelentések három halottról és húsz sérültről szóltak. Az RT médiaügynökség szerint húsz ember lehet a romok alatt.

A régióban válságstábot állítottak fel a következmények felszámolására, és Pavel Malkov kormányzó a helyszínre utazott.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint a mentéshez 70 embert és 28 járművet vezényeltek ki.

A gyár személyzetét evakuálták, a lakosságot nem fenyegeti veszély. A mentőszolgálatok úgy tájékoztatták a RIA Novosztyi hírügynökséget, hogy

a robbanást valószínűleg a biztonsági előírások megsértése okozta.