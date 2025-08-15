A kormány célja, hogy a hazai élelmiszeripar megújuljon és magyar kézben maradjon – mondta Nagy István agrárminiszter pénteken Ikrényben, a Csoki Nyugat Kft. új üzemének átadásán. Emlékeztetett, hogy a területet 2015-ben nyilvánították stratégiai ágazattá, és azóta jelentős fejlesztések indultak el. Az elmúlt tíz évben a kormány 800 milliárd forinttal támogatta az élelmiszeripari beruházásokat, amelyek az idei évben is folytatódnak.

Nagy István ígéretet tett: ezt tervezi a kormány a magyar élelmiszeriparral / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Kiemelte, hogy az élelmiszeripar termelési értéke 2010 és 2024 között több mint 38 százalékkal növekedett. Az előző évben az ágazat termelési volumene 3,9 százalékkal, az értékesítése pedig 4,8 százalékkal bővült. Ezzel az élelmiszeripar a jól teljesítő ipari ágazatok közé tartozik – mutatott rá. A miniszter elmondta, hogy a kormány azon is dolgozik, hogy intézkedéseivel hozzájáruljon a vidék élhetőségének megerősítéséhez, ami fokozza a népességmegtartó képességet. Hozzátette:

fontos a lemaradó térségek felzárkózása, a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem a gazdaságok versenyképességének megőrzése érdekében és a megfelelő infrastruktúra biztosítása.

Hangsúlyozta, hogy soha akkora mennyiségű forráskihelyezés és nyertes pályázat nem volt korábban vidékfejlesztési felhívásokhoz kapcsolódóan, mint 2021 és 2023 között.

Vidékfejlesztési program: milliárdos támogatások az élelmiszeripar megújítására

Nagy István elmondta, hogy a célok elérése érdekében indult el 2014-ben a vidékfejlesztési program, amely azóta a hazai agrár-vidékfejlesztési támogatási rendszer gerincét adja. Kifejtette, hogy a közös agrárpolitika kettes pillérének forrásai, vagyis az agrár-vidékfejlesztési források a program teljes időszakában 2942 milliárd forintot tettek ki. A stratégiai cél a kezdetektől a vidék népességmegtartó képességének fokozása érdekében a vidéki életkörülmények javítása volt. Főként az állattenyésztés, a kertészet és az élelmiszer-feldolgozás támogatása került előtérbe – mondta.

Az élelmiszeriparban 1300 feldolgozóüzem fejlesztésére jutott támogatás.

A vidékfejlesztési program által finanszírozott beruházások több mint 310 milliárd forinttal járultak hozzá Magyarország élelmiszer-önellátásának biztosításához.

A miniszter emlékeztetett, hogy célul tűzték ki az élelmiszeriparban az ágazati innováció ösztönzését, a vállalati hatékonyság növelését. Ezek elérését szolgálta az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése című felhívás, amelyben legalább 100 millió, legfeljebb 5 milliárd forint volt igényelhető. A pályázatra 510 kérelem érkezett 396 milliárd forint értékben, amiből az agrártárca 234 kérelmet támogatott 190 milliárd forinttal.