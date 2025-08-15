„Annak érdekében, hogy roncsolják a magyar gazdaság hírét, ismét a statisztikai adatok manipulációjára és félreértelmezésére épülő írást tett közzé a Telex, ezzel támadva az elmúlt évek egyik legnagyobb nemzetközi sikertörténetét jelentő magyar beruházásösztönzési politikát – közölte Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója a Világgazdasággal.

Joó István: súlyos manipulációk és félrevezetés a Telex cikkében / Fotó: Horváth Viktor / Joó István / Facebook

A kormánybiztos a Telex pénteki cikkére reagálva rámutatott, hogy a külföldi közvetlen tőkebefektetések (FDI) hazai össztermékhez (GDP) viszonyított arányát egy sor világgazdasági és nemzetgazdasági tényező mozgatja, ezért

súlyos tévedés a hányados csökkenését a beruházásösztönzési politika kudarcaként beállítani.

Nehéz is lenne sikertelenségről beszélni, hiszen 2014 és 2023 között a magyar GDP értéke több mint 130 százalékkal emelkedett, miközben az FDI-állomány csaknem 60 százalékkal bővült. Ráadásul a Telex gazdasági portálja által használt módszertan – az MNB nettó tőkebeáramlást vizsgáló statisztikái – és a beruházásösztönzés napi gyakorlata között számos szempont miatt korlátozott az összefüggés.

A Telex nem vesz tudomást például arról, hogy bizonyos beruházások esetében a beáramló tőkét az egyéb tőke kategóriában és nem FDI-nak könyvelnek el a fizetési mérlegben, és ezért nem jelenik meg az FDI áramlását követő MNB-statisztikában.

Azok a magyar emberek érdekét szolgáló stratégiai befektetések sem domborodnak ki kellőképpen a cikkben, amelyek során az állam külföldi tulajdonú vállalatokat, a többi között gáz- vagy áramszolgáltatókat vásárol meg, csökkentve az FDI arányát a hazai gazdaságban.

A hibásan értelmezett kimutatások miatt az olvasók azt sem tudhatják meg, hogy egy beruházás bejelentése és a tényleges megvalósulás között természetszerűen jelentős idő (több év) telik el. „Az elhallgatás is a Telex manipulációs technikái közé tartozik. A cikkből hiányzik egyebek mellett az a kulcsfontosságú tény, hogy évek óta egyre kevesebb működő tőke áramlik a világban – a koronavírus-világjárvány előtti szintet 2024-ben sem sikerült elérni –, és súlyos válsággal küzd több kiemelkedő gazdasági partnerünk, köztük Németország, Európa legnagyobb gazdasága” – emelte ki.