Hatalmas erősödéssel várja a forint a Trump–Putyin-találkozót, a dollár ismét nagy pofont kapott

Hatalmas menetelésbe kezdett a forint az esti, Trump–Putyin-találkozó előtt, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton javítani tudta egyenlegét a nap során. Az euróval szemben 0,15 százalékkal 395,7-ig erősödött, a dollár ellenében viszont sokkal jelentősebb, 0,6 százalékos napi pluszban jár a délután közepén, a zöldhasú keresztjét 337,4-en adják három óra után.

Ismét jó napja van a forintnak / Fotó: Méhes Dániel / Shutterstock

Jó formában a forint az esti Trump–Putyin-találkozó előtt

A forint erősödését a dollár átfogó gyengélkedése hajtja, az amerikai deviza ugyanis ismét felült arra a bizonyos csúszdára, amelyen az elmúlt hetekben relatíve sokszor megfordult: a DXY dollárindex 0,4 százalékos napon belüli mínusznál jár jelenleg, egyhavi viszonylatban így már 0,8, év elejétől mérve pedig 9,9 százalékos gödörben jár a kurzus. A zöldhasú eleinte az amerikai gazdaság vámháború okozta bizonytalan helyzete miatt vesztett sokat az erejéből, s az elmúlt hetekben már a friss tényadatok támasztották alá a bukdácsolást. Például kiderült, hogy a korábban becsültnél sokkal kevesebb munkahely jött létre mind májusban, mind júniusban, a befektetők sziklaszilárdsággal kezdték el árazni az idei 3, egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentést, amely a ráta csökkenésén keresztül erodálja a dollár kamattámaszát, így rontja az árfolyamát is.

A dollár a legfontosabb relációban, az euró ellenében is kifejezetten rossz napot fut, a kereszt 0,37 százalékos napon belüli romlást mutat a zöldhasú kárára, a kereszt ismét az 1,17-os árfolyamot karistolja, ezzel ismét közelíti azt az 1,18-os szintet, amelyet nagyon hosszú idő után idén nyáron ért el ismét.

A forintnak a régiós devizákkal szemben is jó napja van,

a cseh korona ellenében 0,11 százalékos a napi nyerő, a román lejjel szemben 0,23 százalékos a plusz, a lengyel zlotyval szemben pedig minimális, 0,1 százalék alatti zöldben jár a délután közepén a devizánk.

A devizapiac számára is kiemelten fontos lesz, hogy milyen eredményre jutnak az esti Trump–Putyin-csúcstalálkozón. A befektetők biztos, hogy nem fognak unatkozni a jövő hét elején, amikor érdemben visszatér a likviditás a devizapiacokra.