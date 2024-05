Putyin Oroszország igaz barátját gyászolja

Meghalt az elnökük: lélegzetvisszafojtva figyel a világ, mit tesz most Irán – ő lesz az utódja Ötnapos gyász veszi kezdetét Iránban, miután bizonyossá vált, hogy tisztázatlan körülmények között odaveszett az iráni elnök és az iráni külügyminiszter is. Nagy kérdés, hogyan reagál a tragédiára Irán, van azonban néhány ismert részlet arról, mi következik most a perzsa államban és mire készülhet a világ.