Még le se ült tárgyalni Trumppal Ursula von der Leyen, az első pofont már meg is kapta – Zelenszkij Amerika haragját kockáztatja

Biztosan nem akarják majd megalázni Washingtonban a Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélésének partvonalára érkező európai uniós vezetőket, hiszen a Fehér Ház gyors békekötést szeretne elérni Ukrajnában, és ehhez elkél minden támogatás. A tolerált kibic helyzete ugyanakkor eleve megalázó, és duplán, ha Ukrajna területi veszteségeket kénytelen elfogadni. Ráadásul a nap első irdatlan pofonját már a találkozó előtt kézbesítette az Eurostat. Az ukrajnai háború szinte utolsó támogatójának szegődött unió a kereskedelmi háború minden fő frontján vesztésre áll. Van, aki egyenesen összeomlásról ír.

Az EU gazdasága nem hálálta meg Zelenszkij ölelését, Ursula von der Leyennek most azon kell törnie a fejét, a Fehér Házban vállveregetést adnak-e érte vagy orrpöckölést / Fotó: Anadolu via AFP

A nap egyetlen jó híre az európaiak, beleértve Magyarország számára is, hogy idei mélypontjára csökkent a földgáz ára a kontinensen. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és a háború támogatói számára még ez is inkább horogütés, mint simogatás.

Az áresést ugyanis az a remény okozza, hogy megszületik a béke, és ennek köszönhetően legalább valamennyi orosz energiához juthat újra a versenyképtelen Európa. Von der Leyen és szövetségesei azonban ennek az ellenkezőjét akarják: a teljes elszakadást a korábbi kereskedelmi partner, most rettegett ellenfél Oroszországtól. Amint azt is évek óta leszögezik, az amerikai külpolitika idei fordulata után is, hogy Ukrajna nem veszíthet területeket, és ehhez minden támogatást megadnak.

Ezzel szemben Washingtonban Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki megbeszélésének nyomán – amelyből őket és az ukránokat is kihagyták – hétfőn azzal az amerikai nyomással szembesülhetnek, hogy a békét területveszteség mellett fogadja el Zelenszkij, akinek számára a Bloomberg összefoglalója szerint „csak rossz opciók” maradnak.

Ugyanez igaz a Zelenszkijjel politikájukat összefűző európai vezetőkre. Akik emellett a repülőn vagy már az Egyesült Államokban egy másik csomagot is tanulmányozhattak, amelyet az Eurostat kézbesített, és amely azt mutatja: a háborúba nyakig merült, a pacifizmusból és a zöldforradalomból a szankciókba és fegyverkezésbe szédült Európa mellett elhúz a világ.