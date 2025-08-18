Deviza
EUR/HUF395.26 0% USD/HUF339.1 +0.44% GBP/HUF458.09 +0.09% CHF/HUF419.99 +0.34% PLN/HUF92.97 +0.19% RON/HUF78.17 +0.18% CZK/HUF16.16 +0.05% EUR/HUF395.26 0% USD/HUF339.1 +0.44% GBP/HUF458.09 +0.09% CHF/HUF419.99 +0.34% PLN/HUF92.97 +0.19% RON/HUF78.17 +0.18% CZK/HUF16.16 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,519.51 +0.35% MTELEKOM1,930 +0.63% MOL3,000 +0.81% OTP30,700 +0.1% RICHTER10,570 +0.57% OPUS584 0% ANY8,140 +0.25% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX9,267.67 -0.17% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,229.72 -0.01% BUX105,519.51 +0.35% MTELEKOM1,930 +0.63% MOL3,000 +0.81% OTP30,700 +0.1% RICHTER10,570 +0.57% OPUS584 0% ANY8,140 +0.25% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX9,267.67 -0.17% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,229.72 -0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
bux
deviza
tőzsde
rekord

Megint csúcsot döntött a BUX, tartja magát a forint

Pluszban zártak a blue chipek. Historikus csúcsra futott a BUX. Erős oldalon tesztelt a forint.
Faragó József
2025.08.18, 17:18
Frissítve: 2025.08.18, 18:07

A BUX bő egyharmad százalékos emelkedéssel, 105 519 ponton zárt. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé felülteljesítette a német DAX indexet. Ennél is érdekesebb, hogy napközben újabb történelmi csúcsra futott. A forint az erős oldalon tesztelt. 

pesti parkett
Mi történt ma a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika újabb impulzusra vár

Nem mutatnak határozott irányt a főbb tengerentúli részvényindexek. A széles piacot leképező S&P 500 minimális mínuszba csúszott. Hasonlóan mozgott a technológiai fókuszú Nasdaq Composite, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlagindex enyhe pluszba kapaszkodott.

Ellenben 

a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 határozottan felfelé indult.

Az amerikai kincstári hozamok emelkedtek, a dollár erősödött.

A pesti parketten pluszban zártak a blue chipek

  • Az OTP 30 700 forinton zárt, ami 0,1 százalékos plusz.
  • A Mol 3000 forinton fejezte be a napot, ez 0,8 százalékos emelkedés.
  • A Richter 10 570 forinton zárt, ami 0,57 százalékos plusz.
  • A Magyar Telekom 1930 forintig jutott, s ez 0,63 százalékos emelkedés.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Újra tesztelte a támaszt a forint

Délelőtti gyengüléssel hangolt a forint a nap és a hét leginkább várt eseményére: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójára, amelyre európai és NATO-s vezetők is érkeztek Washingtonba.

Bár az euró-forint jegyzése a 395-ös, rendkívül fontos támasz fölé került, vagyis

nem lett szignifikáns a letörése,

a kurzus hétfő délután folyamatosan tesztelte ezt a szintet.

Tőzsdezáráskor 395,1 közelében mozgott a kurzus.

Felül 396-nál, majd 398-nál láthatók fontos ellenállási szintek, ha korrekciós hullám indulna. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu