Megint csúcsot döntött a BUX, tartja magát a forint

A BUX bő egyharmad százalékos emelkedéssel, 105 519 ponton zárt. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé felülteljesítette a német DAX indexet. Ennél is érdekesebb, hogy napközben újabb történelmi csúcsra futott. A forint az erős oldalon tesztelt.
Nem mutatnak határozott irányt a főbb tengerentúli részvényindexek. A széles piacot leképező S&P 500 minimális mínuszba csúszott. Hasonlóan mozgott a technológiai fókuszú Nasdaq Composite, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlagindex enyhe pluszba kapaszkodott.
Ellenben
a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 határozottan felfelé indult.
Az amerikai kincstári hozamok emelkedtek, a dollár erősödött.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Délelőtti gyengüléssel hangolt a forint a nap és a hét leginkább várt eseményére: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójára, amelyre európai és NATO-s vezetők is érkeztek Washingtonba.
Bár az euró-forint jegyzése a 395-ös, rendkívül fontos támasz fölé került, vagyis
nem lett szignifikáns a letörése,
a kurzus hétfő délután folyamatosan tesztelte ezt a szintet.
Tőzsdezáráskor 395,1 közelében mozgott a kurzus.
Felül 396-nál, majd 398-nál láthatók fontos ellenállási szintek, ha korrekciós hullám indulna.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.