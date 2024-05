A Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok közötti stratégiai megállapodás tervezetéről és Izrael gázai háborújáról egyeztetett a szaúdi trónörökös, Mohamed bin Szalmán és Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója - jelentette vasárnap a szaúdi állami hírügynökség.

Jake Sullivan vasárnap Izraelbe utazik. Fotó: AFP

A szaúdi Dahrán városban tartott találkozón a felek megvitatták a két ország közötti stratégiai megállapodás "majdnem végleges" változatát. Ezek a megállapodások fontos részét képezik Washington azon erőfeszítéseinek, hogy

Rijád ismerje el Izrael államot, az erőfeszítéseket azonban beárnyékolja a gázai háborúi.

A közlemény szerint a két fél megvitatta "a palesztin kérdésben mindkét fél által végzett munkát is, hogy hiteles utat találjanak a kétállami megoldás felé, amely megfelel a palesztin nép törekvéseinek és törvényes jogainak".

A megbeszéléseken szó esett "a gázai helyzetről, valamint a háború befejezésének szükségességéről és a humanitárius segélyek bejutásának megkönnyítéséről" az Izrael és a Hamász közötti több mint hét hónapja tartó háborúban ostromlott és feldúlt palesztin területre.

A Fehér Ház szóvivője pénteken közölte, hogy Sullivan szaúd-arábiai megbeszéléseinek középpontjában "kétoldalú és regionális kérdések, köztük a gázai háború", valamint "a térségben a tartós béke és biztonság megteremtésére tett erőfeszítések" állnak.

Az Izrael és Szaúd-Arábia közötti kapcsolatok normalizálása, a más arab országokkal kötött megállapodások mintájára, Joe Biden amerikai elnök egyik fő diplomáciai célkitűzése.

Cserébe Szaúd-Arábia megerősített biztonsági kapcsolatot követel Washingtonnal, a királyság legfontosabb biztonsági partnerével, amely kijelentette, hogy kész ezt felajánlani, de egyúttal egy palesztin állam létrehozását is kéri, amit Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök nem akar. Rijád tárgyalásokat folytat a polgári nukleáris program fejlesztéséhez nyújtott támogatásról is.