Újabb szintre emelné az autósüldözést Budapesten a Klímaügynökség

A Klímaügynökség új vezetője, Karácsony Gergely régi barátja azt mondta egy interjúban, hogy azon dolgozik, hogy a 10 évnél idősebb autókat kitiltsák a városból – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra volt kormányszóvivő, a Fidesz főpolgármester-jelöltje. Jelenleg 440 ezer 10 évnél régebbi budapesti autó jár a főváros utcáin a Belügyminisztérium adatai szerint. Ez az összes budapesti autó 61 százaléka. Ennyit tiltana ki bizonyos kerületekből a Klímaügynökség új vezetője, Ámon Ada, aki egyébként korábbi MSZP-s árnyékminiszter. Mindez természetesen régi balos tempóban, az érintettek megkérdezése nélkül történne – ismertette.

A nokiás dobozok viszont jól jönnének

Szentkirályi Alexandra arról is írt, most Karácsonyék Hagyó kabinetfőnökét, Czeglédy Gergőt szánják listán a Fővárosi Közgyűlésbe. Azt a Czeglédyt, aki most is a BKK felügyelőbizottságának tagja és Óbuda alpolgármestere. Hagyó Miklóssal kapcsolatban pedig emlékezetes, ő volt az, aki nokiás dobozban kapta a kenőpénzt, majd le is tartóztatták és el is ítélték.

Azt, hogy mennyire nem esett messze az alma a fájától, az bizonyítja, hogy 2019 óta Czeglédy 183 millió forinttal növelte értékpapír vagyonát és 5 új ingatlant is beszerzett.

Pontosan ez az a romlott gyurcsányi rendszer, amit Karácsony újrateremtett a Városházán. Ezen akarunk mi változtatni.