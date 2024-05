Felmentették a katonai szolgálat alól a Vastábornokként ismert Valerij Zaluzsnijt, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnokát. Volodimir Zelenszkij elnöki rendeletben menesztette a tisztet, viszont biztosította számára, hogy továbbra is viselhesse az egyenruháját.

Zelenszkij teljesen átalakítja az ukrán hadsereg vezetését, elbocsátotta a Vastábornokot is / Fotó: Anadolu via AFP

Zaluzsnij nem tűnik el teljesen az ukrán közéletből, leszerelése után Ukrajna nagykövete lesz az Egyesült Királyságban – írta meg a Kyiv Independent. A hadsereg főparancsnoki posztjára Zelenszkij februárban nevezte ki Olekszandr Szirszkijt.

Valerij Zaluzsnij elbocsátása már februárban is vitákat váltott ki Ukrajnában. A volt főparancsnok nagyon népszerű volt a lakosság és a katonák körében egyaránt, hiszen a háború elején az orosz inváziós erőkkel szembeni védekezés egyik vezető alakja volt.

Új vezető az ukrán hadsereg Különleges Műveleti Erőinek élén

A hadsereg főparancsnoka mellett a Különleges Műveleti Erők (SOF) vezetőjét is menesztette Volodimir Zelenszkij. Szerhij Lupancsuk ezredes helyét május 9-től Olekszandr Trepak dandártábornok veszi át.

Ukrán bűnözőkkel tölti fel a hadsereget Kijev Amiért korábban Oroszországot kritizálták, azt most ők is elkövetik. Az ukrán rabokat kiengedik a börtönből, ha hajlandóak a frontra vonulni, hogy kiegészítsék az ország fogyatkozó haderejét.

Lupancsuk karrierje nem volt hosszú életű a SOF élén, hiszen fél évvel ezelőtt, 2023. november 3-án nevezték ki. Trepak 2020 óta a szervezet parancsnokhelyetteseként szolgált, előtte a hadsereg más részén tevékenykedett.

Trepak a háború kirobbanása óta több donyecki hadszíntéren is harcolt. Bahmut ostroma alatt egy fegyverellátó központot védett, majd Paraskoviivka faluban is hasonló szerepet töltött be. Előtte a Donyeck városi repülőtérért vívott harc parancsnoka volt.

Trepakot kitüntették az Ukrajna Hőse címmel, valamint három állami érdemrendet is kiérdemelt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök február óta végez tisztogatást a hadsereg vezetőségében. Áprilisban azt közölte, hogy vannak még parancsnokok, akiknek a leváltására készül.