Békemenet 2024: itt követheti élőben – videó

A 10. Békemenet gyülekezője 11 órakor kezdődött a Lánchíd pesti oldalán, majd a menet 13 órakor indult meg a Margitszigetre. Orbán Viktor miniszterelnök is jelen lesz az eseményen és 15 órától beszédet mond, melyet a HírTV élőben közvetít.

A Békemenet az id. Antall József rakpart, Jászai Mari tér, Margit híd útvonalon keresztül vonul a Margit-szigetre, az alsó nagyrétre. Az esőben gyülekezők a rakpart Akadémia és szállodasor közti területén álltak, valamint a téren, a környező utcákban, a rakparton és a Lánchídon is várakoztak a szimpatizánsok.

A résztvevők egy „No war” feliratú molinó mögött sorakoztak fel.

A molinó mögötti tömegben feltűnt

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-listavezetője,

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke,

ifj. Lomnici Zoltán a CÖF-CÖKA szóvivője,

Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője,

Bayer Zsolt publicista,

Fricz Tamás politológus,

Csizmadia László, a CÖF alapítója,

Stefka István újságíró,

Széles Gábor vállalkozó,

Fásy Ádám előadóművész,

Pataky Attila énekes is.

A résztvevők közül többen „Hajrá Magyarország!”, „Fidesz”, „Szavazz! Június 9., „No war, No gender, No migration” feliratú táblákat, illetve helységnevekkel feliratozott zászlókat tartottak a magasba, de volt egy European Union Civil Cooperation Council feliratú zászló is. A nemzeti színű mellett, székely, német és svéd zászlók is feltűntek a menetben.

A Magyar Nemzet tudósítása szerint Kocsis Máté meghatónak és inspirálónak nevezte a többszázezres tömeget.

Magyarországon bebizonyítjuk hogy tudunk nyerni békepárti és szuverenista politikával a választásokon!

Vitályos Eszter kormányszóvivő a margitszigeti nagyréten személyesen tette le voksát a béke mellett.

Kiállok a béke és a biztonság mellett, rengetegen jöttek ma el, énekelve vonultunk végig a rakparton.

Rétvári Bence a HírTV stábjának úgy nyilatkozott,

mikor a Békemenet létrejött, még nem is tudtuk milyen nagy szó ez, és micsoda jelentősége lesz mostanra hazánkban.

Szánthó Miklós a tömegben úgy fogalmazott a HírTV riporterének, ez a tömeg olyan, mint egy menetelő népszavazás.

Gál Kinga a Hír TV-nek azt nyilatkozta, soha nem volt ennyire szükség a Békemenetre mint most, mikor háborús pszichózisban szenved Európa.

Deutsch Tamás felhívta a figyelmet, ha itt nem állítjuk meg a folyamatot, Európa háborús félként sodródhat bele a háborúba,

békepárti fordulatra van szükség!

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Ifj. Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szóvivője szerint akkora tömegre készülnek a mai Békemeneten, „amelynek a hangja elhallatszik Brüsszelig”, mivel talán még soha nem kaptak ennyi visszajelzést a fővárosból, vidékről és a külhoni magyarság részéről.

