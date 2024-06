Régi tabu dől meg Észak-Európában, könnyebben juthatnak alkoholhoz a svédek és a finnek

Az Európai Unióban kizárólag Svédországban és Finnországban állami monopólium az alkohol, ahol szeszes italt kizárólag erre kijelölt boltokban, illetve engedéllyel rendelkező bárokban és éttermekben lehetett árusítani – eddig. Mindkét országban lazítanak ugyanis a szigorú szabályokon, bár a széles körű állami monopóliumot nem tervezik megszüntetni.

Svédországban és Finnországban enyhítenek a szabályokon, könnyebb lesz alkoholhoz jutni / Fotó: AFP

A svéd kormány engedélyezni kívánja az úgynevezett „farmértékesítést”, ami azt jelenti, hogy

kisebb sör- és szeszfőzdék, borászatok közvetlenül értékesíthetik az italukat a hozzájuk látogatóknak.

A kormány tagjai szerint ez segít „kellemes emlékeket” gyűjteni. A könnyítés jövőre léphet életbe, ha jóváhagyja a törvényhozás.

Finnországban pedig a parlament már hozzá is járult ahhoz, hogy a szupermarketekben a jelenlegi, legfeljebb 5,5 százalékos határérték helyett már 8 százalékos alkoholtartalmú erjesztett italokat, például sört, bort és almabort is árusíthassanak – számolt be a BBC.

Aggódnak az egészségügyi következmények miatt

Az eredmény egyébként elég szoros volt, 102 képviselő támogatta, 80 ellenezte, többek között a kormánykoalícióhoz tartozó kereszténydemokraták minden egyes parlamenti tagja. Az ellenzők egészségügyi okokkal érveltek, attól tartanak, hogy a könnyítések nyomán nőni fog az alkoholfogyasztás.

A majdnem teljes állami monopólium megmarad az alkoholforgalmazásban / Fotó: AFP

Az erősebb sörök, borok és almaborok már a jövő héten megjelennek a szupermarketek polcain,

az új törvény az égetett szeszekre azonban nem vonatkozik.

A könnyítéseket még mindkét országnak az Európai Bizottság elé kell terjesztenie, hogy ellenőrizzék, nem sértik-e a versenyjogot. A bizottság korábban már kifogást emelt Finnország azon döntése ellen, hogy a szeszes italokat kizárja az új törvényből.

Nem isznak annyit, mint hinnénk

A két ország egyébként a közhiedelemmel ellentétben nem áll rosszul az európai alkoholfogyasztás rangsorában, bár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) áprilisban kiadott jelentése a 2010 és 2020 közötti változásokat vizsgálta.

Az eredmény szerint a 15 évnél idősebbek körében az elmúlt négy évtizedben 23 százalékkal, 2,9 literrel csökkent az alkoholfogyasztás, ezen belül a vizsgált időszakban fél literrel.

A svédek és a finnek is kevesebb alkoholt fogyasztanak, mint gondolnánk / Fotó: AFP

Természetesen csak a legálisan árusított alkoholról vannak adatok, és ennek alapján évente minden európai 9,5 liter tiszta alkoholt iszik meg – ez az Euronews ismertetése szerint 190 liter sört, 80 üveg bort vagy négy liter röviditalt jelent.

A finnek ehhez képest 2010-ben 9,7, 2020-ban 8,2 litert fogyasztottak, míg a svédek 7,4, illetve 7,5 litert – mindkettő valahova a középmezőnybe sorolja őket.

2010-ben messze vezettek a litvánok 13,5 liter alkohollal, és tíz évvel később is a harmadik helyet foglalták el 11,4 literrel, de

az első helyet átvették tőlük a lettek, akik 9,8 literről 12,1 literre növelték a fogyasztásukat.

Magyarország sem dicsekedhet, 10,8, illetve 10,4 literrel messze az átlag felett fogyasztunk, és az élmezőnybe tartozunk, a 12. helyet foglaljuk el.