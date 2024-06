Választások 2024: vége a budapesti újraszámolásnak – Vitézy Dávid egy karnyújtásnyira lehet a főpolgármesteri címtől

Megkezdődött a főváros 23. kerületében a főpolgármester-választáson leadott érvénytelen szavazatok újraszámolása és ez nem sokkal 14 óra előtt véget is ért – írta a Telex.

Választások 2024: vége a budapesti újraszámolásnak – Vitézy Dávid egy karnyújtásnyira van a főpolgármesteri címtől / Fotó: Vitézy Dávid

A Magyar Nemzet pedig arról számolt be, hogy az első kerülettől a nyolcadikig 141 érvényes szavazatot találtak, de ezt követően a kilencedik kerülettől a tizennegyedikig további 100-140-et.

Így tehát az I-XIV. kerületben összesen 240-280 új érvényes szavazatot találhattak.

A hátralévő kilenc kerületből nem érkeztek eddig eredmények, ugyanakkor a 444.hu arról számolt be, hogy a 19-23. kerületnél Vitézy Dávid 107 plusz szavazatot szerzett, míg Karácsony 21-et. Grundtner András (Mi Hazánk) is begyűjtött pár új voksot. A lap megjegyezte: több esetben érthetetlen, miért minősítették ezeket érvénytelennek, hiszen csak egyetlen x volt a papíron, döntő többségében ezek Vitézyre érkeztek. Sok olyan is volt, amlyeken a Szentkirályi Alexandrára és Vitézy Dávidra egyszerre voksoltak.

Miután eredetileg összesen 324 szavazatnyi különbség volt Karácsony Gergely és Vitézy Dávid között, nem túlzás azt állítani, hogy a főpolgármester riválisa egy karnyújtásnyira lehet a fordítástól. Azt azért hozzá kell tenni, hogy arról egyelőre nincs érdemi információ, hogy az érvénytelennek nyilvánított, de érvényes szavazatok között mennyi esik Vitézy Dávidra és Karácsony Gergelyre.

A végleges eredményt a választási bizottság mondja majd ki várhatóan ma 17 óra körül, erről a Világgazdaság tudósít majd.