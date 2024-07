A Hamász cáfolta, hogy megszakítja a tárgyalásokat Izraellel, a likvidálni kívánt parancsnok jól van

A dél-gázai al-Mawasi településre kitelepítettek táborában szombaton végrehajtott izraeli támadással likvidálni kívánt Mohammed Deif katonai vezető túlélte a légicsapást – mondta egy magas rangú Hamász-tisztviselő vasárnap a francia AFP hírügynökségnek.

al-Mawasi a támadás után / Fotó: AFP

A tisztviselő megerősítette, hogy Deif jól van, és továbbra is aktívan irányítja a Hamász katonai műveleteit.

A Hamász nem hajlandó tovább tárgyalni

Iszmail Haníje, a Hamász Katarban tartózkodó politikai vezetője korábban azt közölte a nemzetközi közvetítőkkel, hogy mivel Izrael nem veszi komolyan a tárgyalásokat, folyamatosan halogató és obstrukciós politikát folytat, valamint a fegyvertelen civilek ellen sorozatosan mészárlásokat hajt végre, a tárgyalások leállításáról döntött – írta a France24 online portál.

A portál megszólaltatta Philippe Lazzarinit, az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynökségének, az UNRWA-nak a vezetőjét, is aki úgy jellemezte al-Mawasit, hogy ez egy 14 négyzetkilométeres homokos mezőgazdasági terület, ahol az emberek a szabadban vannak, mivel alig vannak épületek vagy utak.

A települést – ahol a gázai egészségügyi minisztérium szerint több mint 9-en haltak meg a szombati légicsapásban, májusban az izraeli hadsereg biztonságos humanitárius övezetnek nyilvánította, és a civileket arra utasította, hogy ott táborozzanak le. Ezt követően azonban többször is csapást mért a környékre.

Hamis az az állítás, hogy a Gázában élők biztonságos vagy humanitárius övezetekbe költözhetnek

– mondta Lazzarini az X közösségi oldalon.

A későbbiekben azonban a Hamász hivatalos közleményben alaptalannak nevezte, és cáfolta, hogy a Mohammed Deif elleni merénylet miatt leállította volna a tárgyalásokat Izraellel.

„Mindenki számára világossá vált, hogy Netanjáhú és kormánya egyik célja, hogy elzárja az utat a megállapodás felé, amely megállítja a népünk elleni agressziót” – közölte a szervezet.

Izrael: a hadműveletek folytatódnak

Izrael közölte, hogy a szombati csapás célpontja Deif, az al-Kasszam Brigádok vezetője, valamint Rafa Szalama, a brigád egyik parancsnoka voltak.

Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök szombaton, késő este azt mondta, hogy nem biztos, hogy bármelyik férfi meghalt a csapásban.

Deif évtizedek óta Izrael legkeresettebb ellenségei között van, az izraeli hatóságok több civil és katona meggyilkolásával vádolják. Legalább hat korábbi merényletet követtek el ellene.

Egy hangüzenetben Deif jelentette be a Hamász október 7-i, Dél-Izrael elleni meglepetésszerű támadásának kezdetét, amellyel megkezdődött a gázai háború, a hadsereg őt és Szalamát tartja a támadás két kitervelőjének.

A mentők szerint egyébként vasárnap is folytatódtak az izraeli légicsapások Gázában, melyekben legalább nyolc ember meghalt.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy a hadműveletek folytatódnak az egész területen, beleértve Gáza városát és Rafahot is.