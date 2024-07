Újabb ismert demokrata színész szólította fel Joe Bident a visszalépésre

Ashely Judd színésznő felszólította Joe Bident, hogy lépjen vissza az elnökjelötségtől az USA Today című lapban megjelent véleménycikkében. Judd elismerően írt Biden elnöki tevékenységéről, de szerinte a vita rávilágított arra a tényre, hogy a 81 éves politikus nem tudja meggyőzni a választókat: alkalmas elnöknek. A híresség szerint ez elriasztja a szavazókat és emiatt Donald Trumpot győzhet ősszel.

Joe Biden hisz magában, a demokrata donorok már kevésbé / Fotó: AFP

Ashely Judd véleménynyilvánítása George Clooney állásfoglalását követi. A Vészhelyzet és az Ocean’s Thirteen sztárja a The New York Times című lapban arról írt, hogy veszett fejsze nyele a demokratáknak, ha Biden száll ringbe Trumppal az amerikai elnökségért. Clooney szerint Biden sok csatát megnyert és megmentette Amerikát 2020-ban, de most ezt úgy tudja megtenni, ha visszalép az elnökjelöltségtől.

Mint ismert, Biden és Trump júniusban csapott össze kamerák előtt, a 81 éves elnök pedig sokszor akadozva és összefüggéstelenül beszélt. Trump számos kritikával illette ellenfelét, amire a politikus nem tudott érdemben reagálni, így a hivatalban lévő elnök nemhogy cáfolta, hanem megerősítette a korával kapcsolatos aggályokat.

Megfázás és jetlag

Pedig Biden kérésére több játékszabályt is megváltoztattak, így a szópárbajt ezúttal a CNN szervezte, és a szokásos időponthoz képest hónapokkal előrehozták, valamint közönség sem volt az eseményen, de ezek sem segítettek a regnáló elnökön. A gyatra teljesítményre több magyarázat is született: a politikus tanácsadói először arról beszéltek, hogy Biden megfázott és

nem vette be a gyógyszerét a Donald Trumppal folytatott vitája előtt.

Később Biden egy virginiai adománygyűjtő rendezvényen kijelentette, hogy 15 időzónán keresztül utazott és emiatt jetlag alakult ki nála, így fáradtan vett részt a szópárbajon. Az indoklás azonban szemmel láthatóan nem győzte meg a kétkedőket, a demokraták körében pedig egyre nagyobb a pánik.

A hírességek és a donorok mellett több politikus, kongresszusi képviselő is visszalépésre szólította fel az elnököt, azonban Biden nem tágít. A politikus legutóbb tegnap este közölte: ő a legalkalmasabb személy arra, hogy elinduljon az elnökválasztáson. Azzal érvelt, hogy egyszer már sikerült legyőznie Donald Trumpot, amit újra meg fog tenni.