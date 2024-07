Koncertekkel, utcazenészekkel ünnepelnek a pontváró rendezvényeken

Már nem kell sokáig izgulniuk a felvételizőknek, néhány napon belül kiderül, kiket hová vettek fel, ugyanis jövő szerdán, azaz július 24-én nyilvánosságra hozzák az idei felvételi ponthatárokat. A fontos eseményhez kapcsolódóan számos vidéki városban és Budapesten is ponthatárváró rendezvényeket tartanak.

Pontváró rendezvényeket többfelé tartanak országszerte / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A fővárosban a Budapest Parkban gyülekeznek majd a pontváró felvételizők

Idén is a Budapest Parkban lesz a budapesti felvételizők ponthatárváró rendezvénye, vagyis a Pont Ott Parti, ahol a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának eseményén idén is kerekasztal-beszélgetésekkel és programokkal telik majd a hivatalos ponthatárok nyilvánosságra hozatala előtti várakozási idő – adta hírül honlapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A részletes programot későbbre ígérik, annyit tudni, hogy a kapunyitás 15 órakor lesz, és egészen 23 óráig koncertek és kiállítók várják a felsőoktatásba felvételizőket, 23 órától pedig ugyanezen a helyszínen indul az afterparty. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A ponthatárhirdetésre vidéken is számos városban rendezvényekkel készülnek. Veszprémben a Pannon Egyetem idén a Gyártkert Kultúrparkban tart Pont Ott Partyt, sztárvendégük a Valmar lesz. Szegeden a létrehozott Facebook-esemény szerint a ponthatárváró rendezvény idén is a szegedi Dugonics téren, a Rektori Hivatal előtt lesz. A ponthatárok kihirdetése előtt 18.30-tól a Sounds Of Szeged Tehetségkutató verseny győztese és DJ Lennard fognak fellépni, majd a köszöntő és a kihirdetett ponthatárok után 20.30-tól a Carson Coma zenél majd.

Pécsett és Egerben is várják a pontvárókat

Pécsett például idén is a Széchenyi téren tartják majd az egyetemre készülők buliját. A ponthatárok kihirdetése után – ha épp nem lenne elég az öröm –, érdemes lesz maradni, vagy épp kimenni a Pont Ott Partira, hiszen idén zenekarával Telegdy Dániel, művésznevén T. Danny látogat majd el ide – közölte a Facebookon a Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata.

Emellett lesz Pont Ott Parti Egerben is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Facebook-eseményben osztotta meg, hogy a ponthatárhúzás napján az egri Eszterházy téren várják majd a felsőoktatásba jelentkező diákokat. Idén is az Utcazenészek versenyével egy időben történik a ponthatárok kihirdetése, így a jó hangulatot a megmérettetésen induló zenekarok garantálják – írják a szervezők, akik azt ígérik, hogy a rendezvényen lesz még lehetőség számos továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségről, illetve a pótfelvételiről is érdeklődni.