Orbán Viktor megteremtette a béketárgyalás esélyét a Weltwoche főszerkesztője szerint

Orbán Viktor megteremtette Oroszország és Ukrajna között a béketárgyalás esélyét, miközben Brüsszel csak háborús kommunikációra képes Moszkvával szemben – mondta az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában a svájci Weltwoche hetilap főszerkesztője.

Fotó: VG



Roger Köppel szerint nagyon fontos, hogy a magyar miniszterelnök nyitva tartja a diplomáciai csatornákat, hiszen az ukrajnai háború rengeteg életet követel nap mint nap. „Hősies küldetésének” köszönhetően az ukrán–magyar viszonyban már látszanak pozitív jelek, hiszen egy lapinterjúban Zelenszkij elnök is a megbeszélések folytatása mellett érvelt, miután a magyar kormányfő elhagyta Kijevet. Az ukrán fővárosban azelőtt „fagyos volt a hangulat”, de a visszajelzések szerint a tárgyalás nyitott és konstruktív volt – fogalmazott.

A Weltwoche főszerkesztője előrelépésként értékeli, hogy a háborúban álló felek most legalább már hajlandók beszélni a békéről. Bár mind Moszkvában, mind Kijevben azt gondolják, hogy a tűzszünet a másik oldalt segítené, legalább megnyílt az esély a tárgyalásokra, mert Orbán Viktor elérte, hogy „nyíljanak a pozíciók”. Teljesen abszurd, hogy Brüsszelben felháborodnak ezen, és elmondják mindennek a magyar kormányfőt, miközben persze nyilván irigységgel tekintenek rá – tette hozzá Roger Köppel, aki azt is a magyar miniszterelnök érdemének tekinti, hogy az ukrán államfő immáron hajlandó lenne tárgyalóasztalhoz ülni az orosz féllel. A főszerkesztő az M1 műsorában elismerően szólt a Patrióták Európáért frakció létrehozásáról is, mondván, ez az EP-képviselőcsoport lehet a fősodorral szembeni ellensúly, az új konzervatív erő Brüsszelben.