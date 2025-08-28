A Google nem kegyelmezett a fejeseknek sem, utcára tették őket

A Google ismét jelentős szervezeti változtatásokon megy keresztül: a cég a hatékonyság növelése érdekében egy év alatt több mint harmadával csökkentette a kis csapatokat irányító menedzserek számát. A lépés illeszkedik abba a stratégiába, amelynek részeként az elmúlt években többször hajtottak végre elbocsátásokat, önkéntes kilépési programokat és átszervezéseket.

A Google tényleg nem kegyelmezett a fejeseknek sem – a főnökök egyharmada már érzi a változást / Fotó: NurPhoto via AFP

Egy belső megbeszélésen Brian Welle, a Google „people analytics and performance” (a dolgozók teljesítményét figyelő) részlegének alelnöke árulta el, hogy most 35 százalékkal kevesebb menedzser dolgozik a vállalatnál, mint egy évvel ezelőtt. Ez leginkább azokra a vezetőkre vonatkozik, akik háromnál kevesebb beosztottat irányítottak. A döntés célja a bürokrácia leépítése és a hatékonyabb működés – számolt be a CNBC.

Sok menedzser nem hagyta el a céget, hanem visszatért egyéni szakmai szerepkörbe.

Sundar Pichai vezérigazgató úgy fogalmazott: „Növekedés közben hatékonyabbnak kell lennünk, nem oldhatunk meg mindent létszámnöveléssel.”

A változások nem előzmények nélküliek. A Google 2023-ban a teljes munkaerő 6 százalékát, mintegy 12 ezer embert bocsátott el, majd 2024–2025 során több hullámban kisebb létszámleépítések is voltak a kereső-, marketing-, hardver- és HR-területeken.

Az elmúlt másfél évben a cég egyre inkább az önkéntes kilépési programokra (VEP) támaszkodott. Tíz különböző termékterületen ajánlottak fel kilépési csomagot az Egyesült Államokban, például a keresés-, marketing- és hardvercsapatoknál. A programot 3–5 százalék közötti arányban fogadták el az érintett dolgozók, sokan „karrierszünetet” vagy családi okokat jelöltek meg indokként. Fiona Cicconi,

a vállalat HR-igazgatója szerint a VEP kifejezetten sikeres, mert a dolgozók számára választási lehetőséget kínál.

Pichai hozzátette: a dolgozók jelezték, hogy jobban kedvelik az önkéntes kilépést, mint a tömeges elbocsátásokat.

Egyre többet hoz a konyhára a mesterséges intelligencia: a Google tovább költekezik

Erős időszakot tudhat maga mögött a Google anyacége, amely a vártnál is erősebb negyedéves eredményt tett közzé szerda késő este. Az Alphabet nemcsak a kiváló teljesítményével lepte meg a piacokat, hanem azzal is, hogy bejelentette, a korábban tervezettnél is sokkal nagyobb összeget fektet a mesterségesintelligencia- (MI) beruházásokba.

A kaliforniai technológiai óriás idén 85 milliárd dollárt költ majd az MI-infrastruktúra beruházásokra,

ami 10 milliárd dollárral magasabb összeg a februárban előre jelzettnél, és jóval magasabb az 58,8 milliárd dolláros elemzői várakozásnál. Az Alphabet a magasabb kiadásokat a felhőalapú termékek és szolgáltatások iránti erős és növekvő kereslettel indokolta.