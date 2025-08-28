Deviza
lakáspiac
Otthon Start Program
ingatlan

Otthon Start program: nyoma sincs a lakásárak emelkedésének, sőt az érintett ingatlanok még olcsóbbak is lettek

Panyi Miklós hívta fel a figyelmet arra, hogy az ingatlanárak emelkedésével kapcsolatos félelmek mindeddig alaptalannak bizonyultak. Az Otthon Start programnak megfelelő lakások ára nem nőtt, hanem csökkent.
VG
2025.08.28., 14:06

A fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start programot sokan kritizálták azon az alapon, hogy a lehetőség az ingatlanárak emelkedéséhez vezet majd, az ő figyelmüket hívta fel Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Ingatlan.com legfrissebb elemzésére.

LUS_IMG_3564
Az Otthon Start megnövelte az aktivitást az ingatlanpiacon, de az árakat nem / Fotó: Kallus György

A politikus rámutatott, hogy országosan nemhogy nem nőttek 20-40 százalékkal az otthon startos lakások árai, de még csökkentek is, miközben a progamba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek. Ugyanakkor jelezte, hogy Budapestre és a megyei jogú városokra is figyelni kell, hiszen itt már vegyesebb a kép, vannak olyan települések és kerületek, ahol nőttek az árak, de olyanok is, ahol csökkentek.

Túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start program

Panyi Miklós szerint két tényező is fontos szerepet játszik. Egyrészt aki túláraz, az kiesik a programból, hiszen a bankok sem hitelezik a nem valós piaci árakat, és túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start program. Erre ugyanis a fix 3 százalékos hitelt szabályozó rendeletben külön szabály is van.

Másrészt azzal is érdemes számolni, hogy a budapesti és nagyvárosi igények kielégítésére indulnak a budapesti és nagyvárosi lakásfejlesztések. A héten is tucatnyi fejlesztési igény érkezett, több mint 10 ezer lakásra. Ezekből már 

két, több mint négyezer lakásos fejlesztés van nemzetgazdasági kiemelési eljárás alatt.

Az államtitkár emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy szeptember elején további nagy bejelentések várhatók, így lesz kínálat, lesz miből válogatniuk az elsőlakás-vásárlóknak. Összességében tehát mozgásba lendült a lakáspiac, a fiatalok az első lakásukhoz juthatnak, míg mások továbbléphetnek, miközben az építőipar is beindult, jönnek az új lakások, és csökkenésnek indultak az albérletárak. Országos áremelkedésről pedig szó sincs az otthon startos lakásoknál.

Hajrá, fiatalok, albérlet helyett irány az első otthon! Már csak négy nap!

– zárta sorait Panyi Miklós.

Az Ingatlan .com elemzése arra mutatott rá, hogy az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt biztosító, szeptemberben induló Otthon Start program bejelentése óta eltelt közel két hónapban látványosan kettős folyamat alakult ki a lakásárak terén

Országos szinten a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke egy százalékkal csökkent, 

miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább.

