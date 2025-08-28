Lerántották a leplet a kötelező felelősségbiztosítási díjakról – így alakulnak az idei árak

A személygépkocsik kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos díja az előző negyedévhez képest 2,4 százalékkal csökkent a második negyedévben, ami a verseny élénkülésére utal. A kárráfordítások 2,3 százalékos növekedésével a díj-kár olló záródik, ami az ár-érték arány javulását jelzi – közölte csütörtökön a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Csökkentek a kgfb-díjak a második negyedévben / Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A jegybank friss összefoglalójából kiderült, hogy az idei második negyedévben 2,4 százalékkal csökkent a normál használatú személygépkocsik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) átlagos éves díja az első negyedévvel összevetve, ami így országosan 57,6 ezer forintra mérséklődött. Az MNB friss negyedéves kgfb-indexe szerint ebben a verseny élénkülése is szerepet játszhat. A budapesti díjak 3,3 százalékos, míg a fővároson kívüliek 2,7 százalékos negyedéves csökkenést mutatnak.

A kárráfordítás ezzel ellentétes irányú, 2,3 százalékos negyedéves növekedést mutat. A díjszint és a kárráfordítás közti olló záródása az ár-érték arány javulását jelzi. Ezt támasztja alá az MNB személygépkocsikra számított adóval és kárráfordítással kiigazított korrigált kgfb-indexe is, a csökkenő díj és emelkedő kárráfordítás miatt hosszabb stagnálást követően csökkenni kezdett, az előző negyedévhez képest 6 százalékponttal.

Az egyéb egyedi jármű-kategóriák esetében mérsékelten – a nagyobb darabszámú járműtípusoknál jellemzően 2-6 százalékkal – nőttek az éves átlagdíjak a tavalyi második negyedévvel összevetve. A teherautóknál és a nehéz pótkocsiknál ugyanakkor egyaránt 2 százalékos díjcsökkenés látható. A nagyobb darabszámú flottás járművek éves díja 1–9 százalékkal emelkedett, kivéve a vontatókét, amelyeknél 7 százalékkal apadt a díjszint a tavalyival összevetve.

Így alakul a kgfb-index

A jegybank negyedévente teszi közzé a kgfb-díjak és károk alakulását bemutató indexét, az általa működtetett, biztosító adatszolgáltatáson alapuló Központi Kgfb Tételes Adatbázis (KKTA) segítségével. Az MNB a honlapján színes infografika segítségével mutatja be a friss adatokat, amelyek 2016 első negyedévéhez viszonyítva jelzik a személygépkocsik éves díjának, illetve a többi járműosztály átlagdíjainak éves és negyedéves változását.