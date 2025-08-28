Deviza
mercedes
csillaghullás
autóipar
Mercedes Benz

Komoly a gond, azonnali megoldás kell: a Mercedes is kongatja a vészharangot a vámok miatt

Mihamarabb megoldásra van szükség, minél előbb el kell fogadni a gépjárművámok csökkentéséről szóló javaslatot – figyelmeztetett az autógyártó technológiai igazgatója.
Andor Attila
2025.08.28., 13:47

Markus Schäfer, a Mercedes-Benz Group AG technológiai igazgatója arra sürgette az Egyesült Államokat és az Európai Uniót, hogy mielőbb hozzák tető alá a gépjárművámok csökkentéséről szóló kereskedelmi megállapodást, mondván, hogy a gyártókat a folyamatban lévő vámok igencsak szorongatják.

Vámháború
Készülnek a Mercedesek, de a vámháború letöri az eladásokat / Fotó: AFP

A helyzetnek komoly következményei vannak, reméljük, hogy mindkét fél megoldást talál a következő hetekben. Erre komolyan szükség van

 - hangsúlyozta.

Bár Washington és Brüsszel a közelmúltban szélesebb körű kereskedelmi megállapodást kötött, az amerikai gépjárművámok továbbra is érvényben maradnak . 

Az európai autógyártókra továbbra is 27,5 százalékos vám vonatkozik az Amerikába szállított járművekre, amely várhatóan 15 százalékra csökken, amint az EU csökkenti az amerikai ipari termékekre kivetett vámokat. 

A Bloomberg News ezen a héten arról számolt be , hogy a blokk gyorsított eljárásban tervezi eltörölni ezeket a vámokat.

A Mercedes a Trump-vámok miatt fontolgatja az amerikai belépő szintű autók kivonását. Tény, hogy a patthelyzet a Mercedest az egyik legfontosabb piacán sújtja. 

Az autógyártó globális eladásai 9 százalékkal 453 700 darabra estek vissza a második negyedévben,

 az Egyesült Államokban a kiszállítások 12 százalékkal csökkentek. A vámok kulcsfontosságú tényezők voltak, amelyek visszafogták a Németországból importált modellek iránti keresletet.

Schäfer kitért Peking ritkaföldfém-exportjára vonatkozó korlátozásaira is, amelyek kulcsfontosságú ásványi anyagok, az elektromos motorokhoz. 

Régóta dolgozunk ezen a nemzetközi és a kínai beszállítói bázisunkkal, hogy biztosítsuk az ellátásunkat

 – mondta Schäfer. Eddig a pufferkészleteknek köszönhetően el tudták kerülni a fennakadásokat. 
„Nem számítunk a helyzet romlására.” - zárta szavait bizakodóan.


 

