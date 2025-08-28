Mexikó is meghajolt Donald Trump akarata előtt, és ennek Kína issza meg a levét

Mexikó, úgy tűnik, hajlandó teljesíteni Donald Trump amerikai elnök egyik legfontosabb követelését, így jókora vámok bevezetését tervezi Kínával szemben, ami egyebek mellett érintheti az autókat, a textileket és a műanyagokat is.

Mexikó partjainál is egyre több kínai árukkal megrakott hajó köt ki / Fotó: ambient_pix / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Mexikó nem csak Kínát vámolná meg

A vámok bevezetéséről szóló javaslat Kína mellett más ázsiai országokat is érinthet, és szeptember 8-án kerülhet a törvényhozás elé. Az egyelőre nem világos, hogy a vámok pontosan milyen szinten lesznek megállapítva, de a céljuk nemcsak Trump megbékítése, hanem a mexikói ipar védelme is a kínai dömpinggel szemben. Bár a vámok bevezetéséhez a parlament jóváhagyása is szükséges, Claudia Sheinbaum elnök pártja mind az alsó-, mind a felsőházban kényelmes többséggel rendelkezik a Bloomberg beszámolója szerint.

A Trump-adminisztráció az év eleje óta sürgeti Mexikót, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan vezessen be vámokat a kínai termékekkel szemben, amire válaszul mexikói tisztviselők egyfajta „Észak-Amerika-erőd” koncepciót lebegtettek, mely a kínai import korlátozása mellett a feldolgozóipari kapcsolatok erősítését is szolgálja Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada között. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a támogatásáról biztosította a javaslatot.

A három észak-amerikai ország a korábbi, Trump első ciklusa alatt megkötött kereskedelmi megállapodás felülvizsgálatára is készül,

amit a következő év közepére szeretnének tető alá hozni. Mindeközben az amerikai vámok bevezetése után a Mexikóba tartó kínai export is megugrott, ám ezzel párhuzamosan az amerikai nyomás is a kínai áruk áradatának megállítására.

Azonban a múlt hónapban Trump újabb haladékot adott Mexikó számára a további tárgyalások idejére. Az amerikai elnököt azonban a határon átívelő fentanilcsempészet is aggasztja, ami miatt 25 százalékos vámok sújtják az amerikai–mexikói-kanadai kereskedelmi egyezmény által nem érintett mexikói termékeket. Mindeköben Mexikó lett a kínai autóexport egyik legfontosabb célpontja. Idén már Oroszországot is megelőzve Mexikó lett a kínai autók legnagyobb felvevőpiaca, noha már most is 20 százalékos vám vonatkozik rájuk. Ez azonban eltörpül a kínai elektromos autókra vonatkozó, 100 százalékos amerikai vám mellett.