Deviza
EUR/HUF396.83 +0.12% USD/HUF340.02 -0.1% GBP/HUF459.35 -0.05% CHF/HUF423.91 -0.17% PLN/HUF92.99 +0.11% RON/HUF78.27 +0.03% CZK/HUF16.16 +0.01% EUR/HUF396.83 +0.12% USD/HUF340.02 -0.1% GBP/HUF459.35 -0.05% CHF/HUF423.91 -0.17% PLN/HUF92.99 +0.11% RON/HUF78.27 +0.03% CZK/HUF16.16 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,972.29 -0.25% MTELEKOM1,954 0% MOL2,952 -0.47% OTP29,850 -0.54% RICHTER10,560 +0.38% OPUS584 +1.03% ANY7,860 -1.02% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,236.16 -0.37% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,146.48 -0.54% BUX103,972.29 -0.25% MTELEKOM1,954 0% MOL2,952 -0.47% OTP29,850 -0.54% RICHTER10,560 +0.38% OPUS584 +1.03% ANY7,860 -1.02% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,236.16 -0.37% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,146.48 -0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint árfolyam
dollár
tőzsde
euró

Fontos szintet tört át a forint a dollárral szemben, az eurón is keresi a fogást

A pesti tőzsdén az eladók vannak többségben csütörtökön, a Mol esése húzza leginkább le a BUX-ot. A forint a délelőtti gyengülést követően lendületet vett a dollárral és az euróval szemben is.
K. T.
2025.08.28, 14:55
Frissítve: 2025.08.28, 16:40

A délelőtti nagyobb gyengülést követően némileg visszakorrigált a forint árfolyama csütörtök délután. Az euró jegyzése a kora reggeli 396,4-es szintről közel egy egységgel, 397,3 forintig szaladt fel délelőtt, innen azonban megfordult az irány, és délután fél háromra 396,5-ig jött vissza a keresztárfolyam. Ez 0,1 százalékos forintgyengülés.

forint,euró, dollár, deviza, tőzsde,
Erősödött a forint csütörtök délután a dollárral szemben, és az eurón is fogást keres / Fotó: Méhes Dániel / Shutterstock

A dollárral szemben a nap első felében felhalmozott teljes hátrányát ledolgozta a magyar pénz, amely jelenleg 0,2 százalékos pluszban van az amerikai fizetőeszközhöz képest. A váltási árfolyam hajszálnyival a 340-es szint alatt, 339,9 forintnál jár.

Az Erste kommentárja szerint a hazai ipari termelés szempontjából kedvezőtlen, hogy az európai autópiacon a Magyarországon működő gyártók eladásai alulmúlták az egyébként jó számokat hozó kontinentális átlagot júliusban. A tegnapi béradatok után a foglalkoztatást illetően is pozitív fejleményekről számolt be a KSH: minimálisan csökkenni tudott a munkanélküliségi ráta júliusban.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
396.8254 +0.12%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A pesti tőzsdén csekély mínuszok jellemzik a kereskedést. A BUX 0,1 százalékkal csökkent, 104 128 pontra. A vezető hazai részvények felemásan teljesítenek. Az OTP 0,1 százalékkal, a Mol pedig 0,8 százalékkal került lejjebb, ezzel szemben a Richter kurzusa 0,6 százalékot, a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,3 százalékkal erősödött.

Európa nyugati részén is vegyes képet festenek a meghatározó indexek. A frankfurti DAX minimálisan ereszkedik, a londoni FTSE 100 0,3 százalékkal esik, a párizsi CAC 40 pedig 0,4 százalékkal emelkedik.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1219 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu