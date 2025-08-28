Fontos szintet tört át a forint a dollárral szemben, az eurón is keresi a fogást

A délelőtti nagyobb gyengülést követően némileg visszakorrigált a forint árfolyama csütörtök délután. Az euró jegyzése a kora reggeli 396,4-es szintről közel egy egységgel, 397,3 forintig szaladt fel délelőtt, innen azonban megfordult az irány, és délután fél háromra 396,5-ig jött vissza a keresztárfolyam. Ez 0,1 százalékos forintgyengülés.
A dollárral szemben a nap első felében felhalmozott teljes hátrányát ledolgozta a magyar pénz, amely jelenleg 0,2 százalékos pluszban van az amerikai fizetőeszközhöz képest. A váltási árfolyam hajszálnyival a 340-es szint alatt, 339,9 forintnál jár.
Az Erste kommentárja szerint a hazai ipari termelés szempontjából kedvezőtlen, hogy az európai autópiacon a Magyarországon működő gyártók eladásai alulmúlták az egyébként jó számokat hozó kontinentális átlagot júliusban. A tegnapi béradatok után a foglalkoztatást illetően is pozitív fejleményekről számolt be a KSH: minimálisan csökkenni tudott a munkanélküliségi ráta júliusban.
A pesti tőzsdén csekély mínuszok jellemzik a kereskedést. A BUX 0,1 százalékkal csökkent, 104 128 pontra. A vezető hazai részvények felemásan teljesítenek. Az OTP 0,1 százalékkal, a Mol pedig 0,8 százalékkal került lejjebb, ezzel szemben a Richter kurzusa 0,6 százalékot, a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,3 százalékkal erősödött.
Európa nyugati részén is vegyes képet festenek a meghatározó indexek. A frankfurti DAX minimálisan ereszkedik, a londoni FTSE 100 0,3 százalékkal esik, a párizsi CAC 40 pedig 0,4 százalékkal emelkedik.
