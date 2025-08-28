Sikerül az EU-nak rendet tennie a kozmikus káoszban vagy tovább mélyíti a versenyhátrányt?

Jelenleg az EU államok különféleképpen szabályozzák az űrtevékenységüket. Van, ahol részletes űrtörvény működik (például Franciaországban, Németországban vagy Olaszországban), máshol viszont semmilyen jogszabály nincs erre érvényben. Ez a széttagoltság lassítja az innovációt, nehezíti a belépést az új szereplőknek, és versenyhátrányt okoz a globális színtéren. Eközben a világ többi része – különösen az Egyesült Államok és Kína – gyors tempóban halad előre. Az Európai Bizottság ezért 2025 elején előterjesztette az első közös uniós űrtörvény tervezetét.

Űrtörvény – Sikerülhet az EU-nak rendet tennie a kozmikus káoszban? Fotó: Shutterstock AI

Mi az európai űrtörvény célja?

Az új szabályozás három pillérre épül: biztonság, reziliencia és fenntarthatóság. Ezek a hívószavak nemcsak politikai szlogenek, hiszen a gyakorlatban is konkrét és kötelező elvárásokat jelentenek.

Egységes engedélyezés és nyilvántartás – Az EU-ban működő minden űrüzemeltetőnek engedélyt kell kérnie valamelyik tagállam hatóságától, és ez a teljes Unióban érvényes lesz. Létrejön az Uniós Űrobjektum-nyilvántartás (URSO), amely minden műholdat és üzemeltetőt nyomon követ, köztük a külföldi szolgáltatókat is, ha európai piacra lépnek. Felelősség – A tagállamok továbbra is saját űrtevékenységükért felelnek, és az üzemeltetők polgári felelőssége sem módosul uniós szinten. A hatóságok bizonyos külső biztonsági tesztek (pl. kibertesztelők) esetén azonban kérhetnek felelősségbiztosítást vagy pénzügyi biztosítékot. Biztonság és fenntarthatóság – Minden műholdprojektnek tartalmaznia kell pályára állítási és ártalmatlanítási tervet. Különösen szigorú szabályok vonatkoznak a több száz műholdas konstellációkra az ütközések megelőzése érdekében. Kötelező lesz a teljes életciklusra kiterjedő kiberbiztonsági kockázatelemzés, valamint az eseményjelentési kötelezettség is.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ha a rendeletet elfogadják, 2030-tól minden tagállamra közvetlenül kötelező lesz. A nemzeti hatóságoknak felügyelniük kell az engedélyezést és a szabályok betartását, a cégeknek pedig igazodniuk kell az új előírásokhoz – különben súlyos bírságokra számíthatnak.