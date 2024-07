Tévéinterjúban jelenti be visszalépését Biden – vagy magyarázza maradását

Pénteken, főműsoridőben sugározza az ABC tévécsatorna Joe Biden amerikai elnök interjúját George Stephanopoulosszal, aki korábban demokrata-párti tanácsadóként is dolgozott. Sokan emiatt arra számítanak, hogy a műsorvezető kemény kérdéseket fog feltenni, hogy ellensúlyozza az esetleges elfogultságáról szóló vádakat.

A pénteki interjú Biden kampányának végét vagy újraindítását fogja jelezni / Fotó: AFP

Biden kora nem új kérdés

A 81 éves Joe Biden életkora már a 2020-as kampány során is fontos téma volt, a múlt csütörtöki elnökjelölti vita után pedig a kérdés ismét az amerikai közélet előterébe került. Az elnök előtt álló napokat szinte minden szakértő kulcsfontosságúnak értékeli, hiszen ha Biden továbbra is küzdeni szeretne az újraválasztásáért, el kellene oszlatnia a kognitív hanyatlásával kapcsolatos aggályokat.

Az amerikai vezető kampányának befejezése mellet már többen felszólaltak, köztük választott demokrata tisztviselők is, és sajtóhírek szerint az elnök is elgondolkozott már azon, hogy átadja az elnökjelölti stafétát, igaz, ezt a Fehér Ház cáfolta.

Az ABC műsorrendjét is átrendezi az interjú

Az ABC péntek este, helyi idő szerint 8 órától sugározza a teljes beszélgetést, melyet Biden wisconsini kampányeseményei között vesznek fel, de egyes részleteket korábban, a Worlds News Tonight műsorban is bemutatnak majd. A Joe Biden mentális képességeit bemutatni hivatott műsorra tehát nem élő adásban kerül sor, és a The Daily Beast információi szerint az egyébként is mindössze 15-20 percig fog tartani, ami aligha elegendő minden kétely eloszlatására.

Az ABC a Jeopardy! Masters helyett adja majd az interjút, melyet az eredeti tervek szerint egészében csak vasárnap mutattak volna be.

A Biden-kampány ugyanakkor a The Daily Beast kérdésére válaszolva tagadta azt is, hogy a beszélgetés 15-20 percig fog tartani.

Ugyanakkor a kampánykörút két állomása között felvenni szándékozott beszélgetés logisztikája megnehezítheti egy hosszú interjú felvételét. Ráadásul Bident gyakran kritizálták azért is, mert kifejezetten ritkán adott interjúkat a sajtónak, sőt Ronald Reagan óta ő vett részt a legkevesebb sajtótájékoztatón elnökként, mindössze 36-on.