Immáron mindenfajta túlzás nélkül kijelenthető, hogy Joe Biden feje fölött összecsaptak a hullámok. Ahogy arról beszámoltunk, a csütörtöki amerikai elnökjelölti vitát követően a jelenlegi amerikai elnök újrázásába vetett bizalom megtört.

Amerikai elnökválasztás: példátlan – a The New York Times felszólította Joe Bident, hogy lépjen vissza / Fotó: Jim Watson/AFP

Nem csoda, hiszen a CNN kutatása szerint Donald Trump 60 százalék fölötti eredménnyel nyerte meg az összecsapást, de ami ennél is megrendítőbb volt a Demokrata Párt számára, hogy Joe Biden egy öreg, megfáradt politikus benyomását keltette, ami végérvényesen rávilágított arra a polémiára, hogy a 81 éves amerikai elnök egyáltalán képes-e még az aktív munkára.

Az amerikai közéletben heves diskurzus támadt a kérdésben. Az elnököt már eddig is számos baráti kritika érte, de most szintet lépett a jelenség: a talán legfontosabb liberális lap, a The New York Times szerkesztőségi cikkben szólította fel Joe Bident, hogy

amennyiben valóban szolgálni kívánja a hazáját, úgy lépjen vissza a jelöltségtől.

Ilyen még nem volt, ráadásul a véleménycikkben egészen példátlanul direkt mondatok olvashatók. Ezek miatt is nehéz másképp értelmezni a helyzetet, minthogy Joe Bidenre kiadták a kilövési engedélyt.

Példátlan: a The New York Times felszólította Joe Bident, hogy lépjen vissza

Az amerikai újság azzal kezdi, hogy Joe Biden helyesen határozta meg a novemberi elnökválasztás tétjét: meg kell védeni az Egyesült Államokat a zsarnoktól, Donald Trumptól. Felidézték, hogy a demokrata elnök azt mondta, ő az a jelölt, akinek a legnagyobb esélye van erre. Majd így folytatták:

"Csakhogy ez már nem elég indok arra, miért kellene Bidennek a demokraták jelöltjének lennie. A csütörtöki vitán az elnöknek meg kellett volna győznie az amerikai közvéleményt, hogy megfelel az újabb ciklusra betölteni kívánt hivatal nehéz követelményeinek. A szavazóktól azonban nem várható el, hogy figyelmen kívül hagyják, ami nyilvánvaló: Biden már nem az az ember, aki négy évvel ezelőtt volt".

De nem ez az egyetlen világos és egyértelmű kijelentés a rendkívüli befolyással bíró laptól. Annak is hangot adtak, hogy az elnök csütörtök este egy valaha nagyszerű köztisztviselő árnyékaként jelent meg. "Küzdött, hogy elmagyarázza, mit fog elérni a második ciklusban. Küzdött, hogy válaszoljon Trump provokációira. Küzdött, hogy felelősségre vonja Trumpot hazugságaiért, kudarcaiért és hátborzongató terveiért.

És végül nem egyszer küszködött, hogy egy mondat végére jusson.

Már ez is példátlan, de a java még csak ez után jön. A szerkesztőség ugyanis közölte, hogy ugyan "Biden csodálatos elnök volt, a vezetése alatt a nemzet felvirágzott, elkezdett foglalkozni egy sor hosszú távú kihívással és a Trump által felszakított sebek gyógyulni kezdtek. De a legnagyobb közszolgálat, amit most Biden tehet, ha bejelenti, hogy nem indul el az újraválasztásért".