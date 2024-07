Az orosz-ukrán háború 862. napja – F-16-osok nélkül Ukrajna elveszti ezt a háborút

Az orosz-ukrán háború kitörése óta az Amerikai Egyesült Államok Ukrajna egyik legfontosabb szövetségese. Washington folyamatosan azt hangoztatja, hogy minden támogatást megad Kijevnek, amire szüksége van ahhoz, hogy megvédje magát. Azonban vannak olyan hangok is, akik szerint a Fehér Ház állításai nem teljesen fedik a valóságot. Erről legutóbb a NATO európai erőinek volt főparancsnoka, Philip Breedlove tábornok beszélt – számolt be róla az Unian ukrán hírügynökség.

Philip Breedlove szerint nem igaz, hogy az ukránok minden támogatást megkapnak, amire szükségük van / Fotó: Anadolu via AFP

„A Fehér Ház emberei, különösen John Kirby, nyilvánosan azt mondták, hogy mindent megadunk Ukrajnának, amire szüksége van a győzelemhez. Ezzel nem értek egyet. Nem, nem adunk meg Ukrajnának mindent” – emelte ki a katonai vezető. Hozzátette, hogy korábban dolgozott együtt Kirbyvel, szakmailag nagyra tartja, de most részben politikai álláspontot is képvisel, a Fehér Ház álláspontját is szem előtt kell tartania, amikor nyilatkozik.

Breedlove szerint a nagyobb hatékonyság érdekében fontos lenne feloldani az Ukrajna fegyveres erői számára már rendelkezésre bocsátott amerikai fegyverek használatára vonatkozó korlátozásokat. Erre azért lenne szükség, hogy Ukrajnának ne kelljen megvárnia, hogy az orosz csapatok átlépjék a határt, vagy épp tüzelni kezdenek.

Mint ismert, a fegyvertámogatások esetén több ország is kihangsúlyozta, hogy Kijev csak védelmi célokra használhatja a felszereléseket, támadásra nem, és

különösen olyan célpontokat nem támadhat vele, melyek orosz területen vannak.

A tábornok úgy véli, hogy a jelenlegi fegyverarzenál nem elegendő, F-16-os vadászgépekre is szükség van ahhoz, hogy Ukrajnának esélye legyen a győzelemre. Önmagában azonban ez is kevés lehet, szerinte Ukrajnának túl kell lépnie hadseregével kapcsolatosan a történelmi szovjet alapokon, az ukrán légierő vezetését be kell vonnia a fegyveres erők vezérkarába, és fontos fegyvernemnek kell tekintenie azt.

Philip Breedlove felidézte, hogy az ukránok 2022-ben arra kérték a nyugati világot, hogy „zárják le az eget”, és a NATO-parancsnokságok ki is dolgozták a lehetőségét annak, hogy ezt miként lehetne ezt megtenni.

Az általunk akkor javasolt lehetőségek többségét elutasították. Túlságosan provokatív üzenetnek tartották őket Putyin számára, és attól tartottak, hogy egy még erőteljesebb invázióhoz vezethet

– emelte ki a tábornok.