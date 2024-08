Elmaradtak a zavargások Nagy-Britanniában, helyette antirasszista tüntetések uralták az utcát

Rendkívüli rendőri készültség és antirasszista tüntetők várták Nagy-Britanniában a napok óta tartó bevándorlásellenes tüntetések és zavargások folytatódását, ám a szélsőjobboldal szerda este végül nem vonult az utcára.

Szerda este migránsellenes zavargások helyett antirasszista tüntetések uralták a brit utcákat / Fotó: STF / AFP

A southporti, három halálos áldozatot követelő késelés után az országban elszabadult a főként muszlimok elleni erőszak, melynek célpontjai bevándorlási központok vagy épp menedékkérőknek otthont nyújtó szállók és bevándorlókat segítő ügyvédi irodák voltak.

Óriási rendőri készültség a zavargások után

A Reuters beszámolója szerint szerdán több ezer rohamrendőrt helyeztek készenlétbe az erőszak újabb hullámának megfékezése céljából és számos tüntetést tartottak a rasszista erőszak ellenében is.

Az erőszakos tüntetőkkel szemben korábban a július 4-én megválasztott miniszterelnök, Keir Starmer kemény fellépést ígért és az elmúlt napokban több mint 400 zavargót letartóztattak a rendőrök.

Szerdán egy 58 éves férfit 3 év börtönre ítéltek a zavargásokban való részvétel miatt, míg egy 41 és egy 29 éves férfi 20 valamint 30 hónapos büntetést kapott az erőszakos tüntetésekben való részvételért.

A migráció megosztja a brit közvéleményt

A bevándorlás kérdése a 2016-os Brexit-népszavazásnak is fontos kérdése volt és a Nigel Farage vezette Reform Párt a múlt havi választáson 4 millió voksot gyűjtött be a határellenőrzések szigorítását követelve. Nagy-Britanniába 2022-ben rekordszámú bevándorló érkezett, főként az Ukrajnából és Hongkongból menekülők magas száma miatt, de sokan érkeztek munkavállalói vagy diákvízummal is. Ugyanakkor a bevándorlásellenes tüntetőket főként a Csatornán keresztül illegálisan érkező migránsok zavarják főként, akik közül sokan háborús övezetből menekültek Nagy-Britanniába.

A zavargások miatt a rendőrség szerint 428 főt tartóztattak le és több mint 120 vádemelés is történt.