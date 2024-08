Német késes támadás: együttműködne az ellenzék a német kormánnyal

Együttműködést ajánlott Olaf Scholz szociáldemokrata párti kancellárnak Friedrich Merz, az ellenzéki német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke az illegális bevándorlás megfékezése végett a solingeni késes merénylet nyomán.

Friedrich Merz együttműködést ajánlott fel a késes támadás után / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Merz kedden Berlinben tárgyalt erről Scholzcal. A CDU elnöke hangsúlyozta, hogy pártja hajlandó a kormánykoalícióval a probléma közös megoldásán dolgozni. Mindemellett kiemelte, hogy a kérdést a kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a kereszténydemokraták egyedül is meg tudnák oldani az SPD koalíciós partnerei, vagyis a Zöldek és a német Szabad Demokrata Párt (FDP) közreműködése nélkül is. Merz azt is kijelentette, hogy

mindez kifejezetten nem csatlakozási kérelem a koalícióhoz.

Merz azt ajánlotta Scholznak, hogy a német törvényhozás alsóházában (Bundestag) nem fogja akadályozni a sürgős törvényjavaslatok gyors elfogadását, de előbb a kormány és a az ellenzéki kereszténydemokraták jelöljenek ki a megfelelő jogszabályi területekért illetékes személyeket.

Mint mondta, a migrációs probléma megoldása érdekében hajlandó lenne a német alaptörvény módosítására is. A német alaptörvény 16a cikkelye rendelkezik a menedékkérelmi jogról, amelynek módosításához kétharmados többség kell a német törvényhozás mindkét házában. Az ellenzéki vezető megjegyezte, arra számít, hogy Scholz nem fogja elutasítani a felvetését. A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta, hogy átfogó intézkedésekre van szükség az illegális bevándorlás megfékezésére.

Merz mindemellett úgy fogalmazott, hogy az ország kezd kicsúszni a kancellár kezéből. Drámainak nevezte, hogy a politikai közép nem tud már közös megoldásokat találni. Hozzátette, az emberek joggal várják, hogy a politikai vezetők megoldják a problémákat.

A német kancellár a kitoloncolások felgyorsítását és az illegális bevándorlás visszaszorítását ígérte hétfőn Solingenben, ahol egy szíriai férfi pénteken három embert megölt, nyolc továbbit pedig megsebesített a település 650 éves történelmét ünneplő fesztiválon.