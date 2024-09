Vészhelyzet: rekordösszegű kártérítésekre készülnek a biztosítók az árvíz miatt

Hamarosan kiderül, hogy jól teljesítenek-e a lakásbiztosítások, különösen azok, amelyeket a márciusi nagy kampányban esetleg olcsóbban kötöttek az emberek. Vajon jól választott-e az, aki újat kötött és hibát követtek-e el azok, akik megmaradtak régi szerződésüknél?

Rendkívül nagy károkra készülhetnek a biztosítók és az ügyfeleik az árvíz miatt / Fotó: Shutterstock

Annyi vihar, orkán erejű szél és monszunszerű eső söpör végig az országon, hogy a biztosítóknak rekordszámba menő kártérítésre kell készülniük, az összeg már most meghaladhatja a tízmilliárd forintot

– véli a CLB biztosítási alkusz cég. Szerintük az árvíz és az extrém időjárás miatt a gyakorlatban ki fog derülni, hogy a márciusi nagy lakásbiztosítási kampánynak milyen eredménye lett: ezek a napok, hetek a lakásbiztosítások vizsgaidőszaka.

Az árvíz a napokban érkezik hazánkba, ezenfelül az ingatlanokba alul, felül, sőt a legváratlanabb helyekről – akár a kéményen, az elektromos vezetékeken keresztül is – nagy erővel betörő víz és a helyenként 100 kilométeres erősségű szél elképzelhetetlenül nagy pusztításra képes hazánkban is.

Árvíz: lázasan készülődnek a dunai fővárosok, Csehországban evakuálnak Rendkívüli a helyzet a Duna menti országokban, Bécsben azt mondják, ilyent még nem tapasztaltak. Az árvíz veszélyére koncentrálnak a Duna menti fővárosokban, Bécsben, Pozsonyban és Budapesten, miután enyhültek az elmúlt napok hatalmas esőzései a régióban.

Németh Péter, a CLB értékesítési és kommunikációs igazgatója felhívja a figyelmet: a felsorolt viharveszélyek pusztító hatásának csökkentésére fel kell készülni, ezt a biztosítók is elvárják.

A napokban is szinte szünet nélkül érkeznek a kárbejelentések a biztosítókhoz, ám egyelőre nem tudni, hogy mindenki elégedett lesz-e a kártérítéssel. Ez ugyanis a szerződések minőségétől, tartalmától függ. Vagyis attól, hogy ki mennyire pontosan állította be az ingatlan, a benne lévő ingóságok vagy egyéb vagyontárgyak, kerti eszközök és egyéb vagyontárgyak értékét – magyarázta a cég szakértője. Hozzátette, hogy a magyaroknak is be kell látni, hogy az eddigieknél lényegesen tudatosabban kell védeni az értékeiket.