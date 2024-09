Borrell: Európának a hatalom nyelvét kell beszélnie

Európának meg kell tanulnia a hatalom nyelvét használni, ami az orosz háborús agresszióval szemben már sikerült – közölte a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP), valamint a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) parlamenti ellenőrzéséért felelős konferencián hétfőn Budapesten Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Joesp Borrell szerint az EU-nak komolyabban kell vennie a nemzetközi fenyegetések elleni fellépést / Fotó: AFP

Borrell az Országházban tartott tanácskozáson kiemelte, hogy a következő években az európai parlamenteknek fontos szerepük lesz a közös védelmi és biztonságpolitika kialakításában.

A tagállamok védelmi kiadásai összesítve magasabbak, mint Kína vagy Oroszország katonai kiadásai

– emlékeztetett, hozzátéve azonban: sokkal nagyobb koherenciára és együttműködésre van szükség az EU tagállamai között és a külső partnerekkel is.

Elmondása szerint 2022 februárjában az EU képes volt azonnal és egységben reagálni az orosz háborús agresszióra. Így az unió lett Ukrajna legnagyobb támogatója politikai és gazdasági értelemben, de katonailag is az egyik legnagyobb segítséget nyújtotta, miközben befogadta a háború elől menekülő ukránokat – jegyezte meg.

Szigorú szankciókat vezettek be Oroszországgal szemben, és elvágták az oroszokkal szembeni függőséget a fosszilis energiahordozók tekintetében, megnyitották továbbá Ukrajna uniós csatlakozásának lehetőségét – sorolta az eredményeket, kitérve a védelmi költségvetés növelésére és a védelmi ipar fejlesztésére is.

Megemlítette azonban azt is, hogy az uniós tagállamok korábban és most is túl lassan látják el Ukrajnát létfontosságú fegyverekkel, ez a hezitálás pedig életekbe kerül.

Ugyanakkor kétség nem fér hozzá, hogy a hatalom nyelvén beszéltünk Putyin Oroszországának agressziójával szemben

– hangoztatta.

Josep Borrell elismerte, hogy a Közel-Keleten nem ez a helyzet, a csaknem egy éve zajló gázai háborúban az EU államai nem egységesen léptek fel, ez a megosztottság pedig nem tünteti fel az uniót releváns politikai tényezőként.

Az Európai Uniónak fontos szerepe lehetne, és a 27 tagállam közösen megváltoztathatná az események menetét. Az EU-nak ezért növelnie kell a képességét arra, hogy közös kultúrát és álláspontot alakítson ki, hiszen a nemzetközi kihívások egyre nagyobbá és veszélyesebbé válnak – figyelmeztetett Josep Borrell.