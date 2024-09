Karácsony Gergely elveszítette a legfontosabb emberét – már az utódját is bejelentették

"Távozom a kabinetfőnöki pozícióból, nem kötjük újra a ciklus végével lejáró szerződésemet. A döntést hónapokkal ezelőtt kezdeményeztem a főpolgármesternél, aki várostervezői szakmai munkámra továbbra is számítana" – kezdte közösségimédia-oldalán közzétett lemondását Balogh Samu, Karácsony Gergely főpolgármester kabinetfőnöke.

Távozik Balogh Samu, Karácsony Gergely kabinetfőnöke / Fotó: Koszticsák Szilárd

Távozik Karácsony legfontosabb embere

Karácsony jobbkeze posztjában megnevezte utódját is, Szentirmai Judit személyében, akit bejegyzése szerint remek embernek ismert meg, és csakis sok sikert kívánhat neki. Szentirmai 2019-ben került a városházára önkormányzati főtanácsadóként, de közigazgatási szakreferensként is tevékenykedett már Karácsony mellett. Korábban többek közt Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium koordinációs szakállamtitkára is volt.

Balogh Samu lemondásának okát így fogalmazta meg:

És hogy mi a döntés fő oka? Egy kabinetfőnök akkor tud motiváltan dolgozni, ha maradéktalanul tud azonosulni a vezetés döntéseivel. Márpedig az elmúlt években voltak olyan kanyarok, amikben néha én is beleszédültem.

A távozó kabinetfőnök posztjában megköszönte a lehetőséget Karácsony Gergelynek, egyúttal további sok erőt is kívánt neki az előtte álló feladatokhoz.

Várostervezőként Budapest fejlesztése továbbra is a szívügyem. Budapest előtt hatalmas kihívások állnak, melyek megoldásához bátorságra, szakmaiságra és határozott vízióra van szükség. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, szívesen dolgozom Budapestért

– tette hozzá Balogh Samu.

Karácsony távozó jobbkeze 2019 óta töltötte be jelenlegi posztját a városházán, az öt évvel ezelőtti főpolgármesteri kampányban viszont már Karácsonynak dolgozott, mint politikai igazgató.