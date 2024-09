Orbán Viktor Kismaroson fotózkodott ifjabb Schobert Norberttel és az Újpest volt futballistájával

„Kismaroson péntekre várjuk a tetőzést. Nehéz lesz, de a honvédeink állják a sarat. Meg fogjuk csinálni!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A kormányfő megosztott egy képet is, amelyen ifjabb Schobert Norbert és Rajczi Péter korábbi újpesti válogatott futballista is látható.

Korábban a TV2 Mokka stábja is kint volt a helyszínen, ahol ifjabb Schobert Norbertet és Rajczi Pétert is megszólaltatták. Schobert elmondta, előző nap a szülei is pakolták a homokzsákokat. Hozzátette: igyekszik felhívni az ismerősei figyelmét arra, hogy aki teheti, segítsen a védekezésben.

Nagymaroson, majd Kismaroson ellenőrizte szerda délelőtt Orbán Viktor az árvízvédelmi munkálatokat Rétvári Bencével, a térség országgyűlési képviselőjével. A miniszterelnöknek a vízügyesek és a katasztrófavédők azt jelentették, hogy Nagymarosnál rövid szakaszokon, a bekötések lezárásánál van szükség homokzsákos zárásra. A védművek kiépítése folyamatos, az árvízvédelmi fal kiépítettsége százszázalékos, jelenleg a mobilgát minőség-ellenőrzése és szivattyúk telepítése zajlik.

A szivattyúk a lezárt belterületi csatornákból vezetik a vizet a Dunába. Kismaroson is folyamatosan zajlik a munka, eddig mintegy 100 ezer homokzsákot használtak fel, a védművek kiépítettsége 70 százalékos. A vízügyeseken kívül 600 katona, tűzoltó és önkéntes segíti itt a védekezést.