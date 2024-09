Trump mégis találkozik Zelenszkijjel, a Trump Towerben várja

A második elnöki ciklusáért kampányoló Donald Trump váratlanul bejelentette, hogy mégis találkozik az ukrán elnökkel annak amerikai útja során. Volodimir Zelenszkij jelenleg az USA-ben tartózkodik, ahol bemutatta a győzelmi tervét a jelenlegi elnöknek, Joe Bidennek.

Donald Trump rá akarja kényszeríteni Ukrajnát a békekötésre / Fotó: AFP

Zelenszkij az út előtt közölte, hogy Joe Biden mellett a két elnökjelöltnek, Kamala Harrisnek és Donald Trumpnak is be akarja mutatni a tervét. A háború értelemszerűen nem ér véget a november 5-i amerikai elnökválasztás előtt, így fontos, hogy az Ovális Iroda következő lakója is tisztában legyen Ukrajna terveivel.

Donald Trump csütörtökön nyíltan bírálta Volodimir Zelenszkijt, azzal vádolta, hogy nem akar békét – írta a The Guardian. A republikánus jelölt szerint az ukrán államfő megtagadja a béketárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal, és ez elfogadhatatlan.

Dollármilliárdokat adunk egy embernek, aki nem hajlandó a kompromisszumokra

– mondta Donald Trump.

A viszály Zelenszkij és Trump között az utóbbi napokban kiélesedett. Ukrajna washingtoni nagykövete szerdán egy lőszergyárban tett látogatást Pennsylvania államban, ahova nem hívott meg republikánus képviselőket. Az amerikai képviselőház elnöke, a republikánus Mike Johnson szerint ezzel Ukrajna befolyásolja az amerikai közvéleményt a közelgő választások előtt. Johnson követelte Zelenszkijtől, hogy mentse fel a diplomatát. A képviselőház elnöke szerint Kijev nyíltan a demokrata jelöltet támogatja.

Zelenszkij csütörtökön igyekezett enyhíteni a feszültséget, és mind a demokrata, mind a republikánus oldalnak megköszönte az országa számára megszavazott katonai támogatásokat.