Ukrajna lebombázta a legnagyobb orosz olajraktárat a Krímen – videó

Egy ukrán dróntámadás komoly tüzet okozott a legnagyobb olajraktárban a Krím-félszigeten, ami szükségállapot kihirdetésére kényszerítette a helyi orosz hatóságokat. Az olajraktár elleni támadást Ukrajna is megerősítette, miközben az is kiderült, hogy a Vlagyimir Putyint hevesen kritizáló Ildar Dadin aktivista is életét vesztette.

Ukrajna lebombázta a legnagyobb orosz olajraktárat a Krímen / Fotó: X / @EuromaidanPress

Az ukrán hadsereg megerősítette, hogy az éjszaka folyamán csapást mértek a Feodosziában található létesítményre, amelyet állításuk szerint az orosz hadsereg olajtermékek előállítására használt. A Baza Telegram-csatorna – amely állítólag kapcsolatban áll az orosz biztonsági szolgálatokkal – arról számolt be, hogy

több üzemanyagtartály lángokba borult, miután Feodosziában egy sor hangos robbanást hallottak.

Eközben a Vlagyimir Putyint hevesen kritizáló orosz ellenzéki aktivista, Ildar Dadin életét vesztette, miközben Ukrajna oldalán harcolt a fronton. Halálát hivatalos források és családja is megerősítette. Az ukrán csoport, amely besorozta, szintén jelentette halálát, kiemelve, hogy számukra hős volt és az is marad. Dadin korábban 2015-ben került börtönbe Oroszországban, mert békés, egyszemélyes tiltakozásokat szervezett a politikai elnyomás ellen – írja az Independent.

Russian-occupied Crimea, Feodosia, oil depot. Drone attack, October 7, 2024. pic.twitter.com/ILbCUaxwEp — Russia on fire (@russiasonfire) October 7, 2024

A halálhíre közvetlenül azután érkezett, hogy

Hollandia megerősítette: eljuttatták Ukrajnának az első F–16-os vadászgépeket.

Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter elmondása szerint a repülők már ukrán légtérben is működnek, amit egy váratlan kijevi látogatása során jelentett be.

Újabb nagy volumenű támogatást kap Ukrajna dróngyárakra

A holland kormány 400 millió euróval, azaz több mint 160 milliárd forinttal támogat egy olyan kezdeményezést, amellyel Ukrajnának készítenek majd drónokat – jelentette hétfőn a Dutchnews című holland hírportál Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter bejelentésére hivatkozva. A drónok felét Hollandiában, másik felét Ukrajnában és más országokban gyártanák.